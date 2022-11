Op maandag 31 oktober 2022 vond de feestelijke lancering van het Register Duurzame Leefomgeving in Circl plaats. Op dit digitale platform kunnen bouwers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen snel inzicht krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun gebieden. De verwachtingen zijn hooggespannen, zo bleek tijdens de begeleidende talkshow met belangrijke gasten uit de bouw-, vastgoed- en groensector.

Op dit moment ontbreekt het aan gebruiksvriendelijke tools die bouwers en vastgoedpartijen kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de buitenruimte van hun gebieden. Het Register Duurzame Leefomgeving, een initiatief van NL Greenlabel, brengt daar verandering in.

Het platform biedt de mogelijkheid om een gebied te selecteren en daar vervolgens een NL Omgevingsscan voor aan te vragen. Die scan biedt gedetailleerd inzicht in thema’s als hittestress, waterafvoer, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ook worden aandachtspunten en adviezen geformuleerd. Dat biedt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met andere stakeholders en gericht te sturen op een bepaalde kwaliteit.

Talkshow

Om te vieren dat een eerste versie beschikbaar is, werd op 31 oktober 2022 in het Amsterdamse Circl een talkshow georganiseerd met topmensen uit de bouw-, vastgoed- en groensector.

“Als je een gebouw verduurzaamt, zie je meteen wat het effect is op de energierekening,” zegt Jeroen van Valen (Sectie 5). “Dat is anders bij de vergroening van de leefomgeving. Die baten zijn niet altijd kwantificeerbaar of worden pas veel later zichtbaar.”

“Hoe meer je inzichtelijk kunt maken, hoe beter het is,” vult Bas Rutten (ABN Amro) aan. “Wij moeten richting heel veel partijen duidelijk maken hoe we invulling geven aan duurzaamheidsdoelstellingen.”

Volgens Harwil de Jonge (Heijmans) zijn data tegenwoordig cruciaal. “Gebiedsontwikkeling wordt steeds complexer. Om de juiste duurzame keuzes te maken, moeten we gebruik maken van modellen, monitoring en data. Een tool zoals het Register Duurzame Leefomgeving gaat ons daar enorm bij helpen.”

Gespreksleider Coen van Rooyen (WoningBouwersNL) concludeerde dat alle tafelgenoten de noodzaak van het Register Duurzame Leefomgeving inzien. Het platform stelt namelijk iedereen in staat om urgente thema’s meetbaar te maken zodat ze vervolgens goed kunnen worden gemonitord.

Lancering Register Duurzame Leefomgeving

Terwijl het platform ondertussen beschikbaar is en de eerste aanvragen zijn verwerkt, wordt achter de schermen hard gewerkt om het verder te optimaliseren. “We bieden nu een eerste minimale versie aan, een zogenaamd ‘Minimum Viable Product’”, zegt Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter van NL Greenlabel. “In het voorjaar van 2023 verwachten we de dienst verder te kunnen uitbreiden. Daarbij willen we vooral de samenwerking zoeken met andere partijen.

Waardeverdubbeling

Met het Register Duurzame Leefomgeving wil initiatiefnemer NL Greenlabel bijdragen aan hun missie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen per 2030. Lodewijk Hoekstra: “We hebben bij NL Greenlabel de afgelopen jaren hard gewerkt om een gezonde leefomgeving op de kaart te zetten. Daarvoor hebben we verschillende meetmethodes ontwikkeld die regelmatig door een wetenschappelijke raad worden getoetst. Met het Register Duurzame Leefomgeving maken we onze inzichten op een laagdrempelige manier toegankelijk voor uiteenlopende partijen. We hopen daarmee thema’s zoals biodiversiteit, klimaat en gezondheid hoger op de agenda te krijgen bij partijen die belangrijke keuzes over onze leefomgeving zullen maken. Meer groen is nu eenmaal vaak de beste oplossing voor problemen rondom klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving.”

Het Register Duurzame Leefomgeving is vanaf nu beschikbaar op www.registerduurzameleefomgeving.nl