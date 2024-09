Hardt Hyperloop heeft gisteren, maandag 9 september, de eerste succesvolle test van zijn hyperloopvoertuig uitgevoerd in het European Hyperloop Center (EHC) in Veendam. Deze test werd uitgevoerd op het European Hyperloop Center Grand Event. Het succes van deze test markeert een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van hyperlooptechnologie in Europa en de wereld.

Tijdens de test demonstreerde het hyperloopvoertuig van Hardt zijn hyperlooptractietechnologieën, waaronder de magnetische levitatie-, geleidings- en voortstuwingssystemen van de hyperloop. Deze vormen de kern van het hyperloopsysteem. Het voertuig bewoog soepel door de eerste 90 meter van de 420 meter lange EHC-faciliteit met een snelheid van bijna 30 km/u, met een versnelling van 0,2G. Eerder dit jaar heeft de hyperloopinfrastructuur van het EHC al aangetoond dat het vacuümomstandigheden kan handhaven, waarbij de streefwaarde van 1 millibar werd bereikt, wat de beoogde druk is voor een operationeel hyperloopsysteem.

De succesvolle test werd gevierd op het European Hyperloop Center Grand Event, bijgewoond door vele vertegenwoordigers van de industrie en vooraanstaande functionarissen, waaronder Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap; Rinke Zonneveld, CEO van Invest-NL, en Henk Emmens, regionaal minister van de provincie Groningen. Er was een grote aanwezigheid van het hele hyperloop-ecosysteem, met onder andere het hyperloop-demovoertuig van de Technische Universiteit van München, en meer dan 40 partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van hyperloop.

“De succesvolle eerste demonstratie van onze tractietechnologieën is een bewijs van het harde werk en de toewijding van ons team en onze partners”, aldus Marinus van der Meijs, Technology and Engineering Director bij Hardt Hyperloop. “We zijn enthousiast over dit eerste resultaat en kunnen niet wachten om onze komende tests op volle snelheid, bijna 100 km/u, uit te voeren in de EHC met een rijstrookwissel later dit jaar.”

Roel van de Pas, Commercial Director en aankomend CEO van Hardt Hyperloop voegde toe: “Deze prestatie markeert een belangrijke mijlpaal in de richting van de realisatie van de hyperloop in Europa en de rest van de wereld. Het is een geweldige stap in de goede richting om door te gaan met het bewijzen van de andere aspecten van de hyperloop, zoals bochtenwerk, rijstrookwisselen en hyperloopvoertuigen die in- en uittakken, die allemaal kunnen worden getest in het European Hyperloop Center.”

Het European Hyperloop Center is een open testfaciliteit bestaande uit 34 verbonden hyperloopbuizen en een buisdiameter van 2,5 meter. Een uniek aspect is de rijstrookwissel, een essentieel onderdeel van de hyperloop voor de realisatie van hyperloopnetwerken. De hyperloopbuizen zijn gemaakt van staal dat is ontwikkeld en geproduceerd door POSCO (KR) in samenwerking met Tata Steel Netherlands (NL), zijn geassembleerd tot volledig geprefabriceerde hyperloopbuizen door aannemer Mercon (NL) en zijn geïnstalleerd door infrastructuurbedrijf Denys (BE), allemaal partners in het Hyperloop Development Program.

Hardt Hyperloop betuigt zijn oprechte dank aan al zijn partners en investeerders die hebben bijgedragen aan deze mijlpaal. Het bedrijf bedankt de provincie Groningen en de gemeente Veendam, de gastprovincie en gemeente van het European Hyperloop Center. Hardt Hyperloop richt zich nu op zijn volgende testmijlpaal: een test op volle snelheid (80-100 km/u) door de rijstrookwissel in een omgeving met lage druk, naast talrijke verificatie- en validatietests van de technologie, die naar verwachting het komende jaar worden afgerond.

De wereldwijde interesse in hyperlooptechnologie groeit snel. Er duiken wereldwijd meerdere initiatieven op voor verdere ontwikkeling en implementatie, onder andere in Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, Turkije, India en Saoedi-Arabië. Daarnaast heeft de Europese Unie hyperloop erkend in haar Trans-Europees Transportnetwerk (TEN-T) beleid, met als doel de connectiviteit tussen Europese lidstaten te verbeteren.

Hyperlooptechnologie biedt veelbelovende voordelen, waaronder infrastructuurkosten die naar schatting lager zijn dan hogesnelheidstreinen, minder gecompliceerde ruimtelijke integratie vanwege de geprefabriceerde modulaire leidingen en het lage landgebruik van de hyperloopinfrastructuur, en een energieverbruik dat tien keer lager is dan dat van auto’s of vliegtuigen, wat een energiezuinige oplossing biedt voor de groeiende transportbehoeften.