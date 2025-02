Welk bedrijf verdient volgens jou De Nationale Ondernemersprijs? Dat wordt 13 maart bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking van de tweede editie van De Nationale Ondernemersprijs. De jury heeft 10 bedrijven genomineerd. De stemming is geopend!

De Nationale Ondernemersprijs is een samenwerking tussen De Ondernemer en de ADR-dagbladen, zoals De Stentor, Tubantia en PZC. Alle titels behoren tot DPG Media. Het bedrijf Leadax uit het Gelderse Wapenveld, dat van oude autoruiten een vervanger maakt voor lood en dakbedekking, was eind 2023 de eerste winnaar.

Hoe komen we aan de 10 genomineerden?

Alle aangesloten redacties van ADR en De Ondernemer leverden eind 2024 een lijst met namen in. Die bedrijven zouden volgens hen in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Een vakkundige jury, met daarin MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof , Damla Kartal (totaalBED) en Derrick Neleman (Neleman Wijnen), heeft deze lijst teruggebracht tot 10 namen. Die bedrijven komen uit heel Nederland; het is dan ook een nationale prijs. Nu is het aan jou, als lezer en volger. Het bedrijf dat de komende weken de meeste stemmen krijgt, is de winnaar. Zo simpel is het.

Voor welke bedrijven is deze prijs bedoeld?

De Nationale Ondernemersprijs is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Gezonde bedrijven tot zo’n 500 werknemers die hun bestaansrecht hebben bewezen. Die een belangrijke rol spelen en een sociale factor zijn in hun regio en zelfs landelijke uitstraling hebben. Die steeds proberen te innoveren en ook een rol willen spelen bij de verduurzaming van onze economie. Alle tien genomineerden hebben een inspirerend verhaal.

Waarom organiseren De Ondernemer en ADR deze prijs?

Journalisten schrijven of zeggen veel over bedrijven. Soms is dat positief, soms niet. Met deze prijs willen de ADR-bladen en De Ondernemer uitdragen dat deze bedrijven juist de ruggengraat van Nederland vormen. Zij zorgen voor werkgelegenheid, sociale verbondenheid en houden onze welvaart in stand. En hé, DPG Media is ook een bedrijf. Wij zijn zelf ook ondernemers.

Tot wanneer kan je stemmen?

Je kunt tot maandag 10 maart jouw stemmen uitbrengen. Op donderdag 13 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.

De 10 genomineerden voor De Nationale Ondernemersprijs:

Boxo (Leeuwarden)

Boxo maakt herbruikbare verzendenveloppen voor webwinkels, gemaakt van oude big bags.

MTA (Helmond)

MTA ontwerpt, ontwikkelt en bouwt high-tech mechatronische systemen in serieproductie.

Oma’s Soep (Amsterdam)

Oma’s Soep uit Amsterdam maakt soep en maaltijden. De helft van de winst gaat naar Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid.

Ontwerpstudio Fraenck (Arnhem)

Fraenck uit Arnhem transformeert afval tot hippe tassen.

Orbisk (Utrecht)

Orbisk helpt grote keukens om met inzet van een camera de hoeveelheid voedselafval terug te dringen.

Oyster Heaven (Rotterdam)

Het Rotterdamse bedrijf Oyster Heaven herstelt de riffen met behulp van babyoesters.

The Good Roll (Weesp)

The Good Roll maakt duurzaam toiletpapier van bamboe. Van de helft van de nettowinst bouwt men toiletten in Ghana.

TommyTomato (Haarlem)

TommyTomato biedt gezonde lunches aan op scholen om kinderen te veranderen in ‘groente-eters voor het leven’.

Weheat (Duizel)

Weheat produceert een warmtepomp op basis van propaan, een duurzaam natuurlijk koudemiddel.

Yespers (Den Haag)

Yespers maakt ontbijtproducten op een ‘eerlijke’ manier. Zelfs de pitjes en steeltjes van appels worden gebruikt.

Foto: Fotocompilatie van genomineerden van De Nationale Ondernemersprijs 2025. Foto: Marlies Wessels