De meest brandstofefficiënte truck ooit van Volvo – de Volvo FH Aero – is de winnaar van de Green Truck Award 2025. De Volvo FH Aero biedt een combinatie van goede aerodynamica en een efficiënte aandrijflijn, wat resulteert in besparingen op brandstof en CO2 volgens een onafhankelijke test.

De jaarlijkse Green Truck-test is een uitgebreide en onafhankelijke vergelijkende perstest om de meest brandstofefficiënte langeafstandstruck te identificeren, georganiseerd door de Duitse vakbladen Trucker en Verkehrs-Rundschau.

“Ik ben er zo trots op dat een externe test bevestigt dat onze Volvo FH Aero echt een superieure brandstofefficiëntie levert, waardoor onze klanten elke dag CO2 en bedrijfskosten besparen”, zegt Jan Hjelmgren, Head of Product Management bij Volvo Trucks.

“We blijven innoveren en verbeteringen in brandstofefficiëntie doorvoeren die zowel het klimaat als de productiviteit van transportbedrijven ten goede komen. Brandstofverbruik vertegenwoordigt een groot deel van de operationele kosten van onze klanten, dus we weten dat onze inspanningen een verschil maken.”

De winnaar van dit jaar is de Volvo FH Aero met een 420 pk D13-motor en Volvo’s I-Save-pakket, evenals het nieuwe Camera Monitor System van het bedrijf, dat brandstof bespaart dankzij de positieve impact op de aerodynamica. De Volvo-truck behaalde een gemiddeld brandstofverbruik van 21,20 liter/100 km op een testroute die door de organisator was vastgesteld.

Roger Alm, President Volvo Trucks zei: “Met de Green Truck-overwinning heeft Volvo Trucks een hattrick! Eerst waren we het enige merk dat vijf sterren scoorde in de allereerste veiligheidstest voor vrachtwagens van Euro NCAP, daarna werden we in 2024 het grootste merk voor zware vrachtwagens in Europa en nu is de Volvo FH Aero de meest brandstofefficiënte vrachtwagen in een onafhankelijke test – ik ben zo trots op al deze prestaties!”

De Volvo FH Aero werd begin 2024 geïntroduceerd en beschikt over een nieuw aerodynamisch cabineontwerp dat tot 5% bespaart op brandstofverbruik en CO2-uitstoot ten opzichte van de reguliere Volvo FH. Het geteste model wordt aangedreven door Volvo’s betrouwbare en efficiënte D13-dieselmotor met I-Save, een pakket met brandstofbesparende aandrijflijn- en softwarefuncties.

De nieuwe Volvo FH Aero-modelserie is verkrijgbaar in vier versies: de FH Aero, FH Aero Electric, FH Aero op gas en de FH16 Aero. De diesel- en gasaangedreven versies van de Volvo FH en FH Aero kunnen rijden op hernieuwbare brandstoffen zoals biogas, biodiesel en HVO, wat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert.

Green Truck test 2025 – feiten