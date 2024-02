Als volgende stap in haar voortdurende inspanningen om een efficiëntere, eerlijkere en duurzamere voedselketen te creëren, deelde Nature’s Pride tijdens Fruit Logistica haar nieuwe ambities richting 2028 omtrent de zorg voor mens en natuur. Voortbouwend op een sterke basis voor welzijn van mensen, verantwoord waterbeheer en klimaat, neemt Nature’s Pride het behoud van biodiversiteit in haar teeltgebieden op als onderdeel van haar nieuwe ambities. De succesvolle recente pilot van GLOBALG.A.P.’s BioDiversity add-on onderstreept de betrokkenheid van het bedrijf.

Sinds de oprichting van Nature’s Pride in 2001 staat zorg voor mens en natuur altijd centraal. Door het stellen van gerichte doelen, een vooruitstrevende mindset en door samen te werken in de hele keten, heeft het bedrijf verschillende standaarden in de waardeketen geïntroduceerd. Na als eerste in de sector sociale audits en water audits te hebben geïntroduceerd, is Nature’s Pride nu de eerste die de nieuwe BioDiversity add-on buiten Europa pilot. De BioDiversity add-on is een audit op telerniveau, ontwikkeld door Lidl en GLOBAL.G.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, die telers helpt hun biodiversiteitsbeheer aan te tonen aan retailers en handelaren. Het controleert, verbetert en beschermt de belangrijkste biodiversiteitsaspecten op de velden, vergroot het bewustzijn en biedt begeleiding bij de ontwikkeling van een uitgebreid biodiversiteitsactieplan.

“Om ervoor te zorgen dat de duizenden mensen in onze keten hun talenten kunnen benutten en iedereen vandaag en morgen kan genieten van gezonde voeding, maken we heel bewust vooruitstrevende keuzes in onze verantwoordelijkheid voor de zorg voor mens en natuur. We zijn ervan overtuigd dat we alleen door samen te werken in het hele ecosysteem echt het noodzakelijke verschil kunnen blijven maken. Ik ben er erg trots op dat Nature’s Pride, samen met onze toegewijde telers, nu een pilot heeft gedaan met deze nieuwe en schaalbare aanpak om biodiversiteitsbeheer op de velden in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we het werk beter meten om samen verder te verbeteren in onze reis naar een betere wereld”, zegt Adriëlle Dankier, Chief Executive Officer van Nature’s Pride.

“Biodiversiteit – de enorme diversiteit aan leven op aarde, waaronder dieren, planten, bacteriën en schimmels – is een van de kostbaarste hulpbronnen ter wereld. De bescherming, het herstel en de verbetering van de biodiversiteit in teeltgebieden wordt in de hele waardeketen steeds kritischer bekeken en is nu een belangrijk aandachtspunt voor merkeigenaren, retailers en consumenten. BioDiversity biedt producenten een praktische en kostenefficiënte manier om best practices op veldniveau te implementeren en te demonstreren die bijdragen aan de duurzaamheid van omliggende ecosystemen”, zegt Elmé Coetzer-Boersma, Managing Director van GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH.

Tijdens het bezoek van Nature’s Pride en GLOBALG.A.P., hebben vijf velden van telers Unlimited Group en ZZ2 in Zuid-Afrika met succes de BioDiversity add-on gepilot. Tijdens Fruit Logistica kregen de telers een vlinderbeeldje overhandigd door Nature’s Pride, als waardering voor hun inspanningen om biodiversiteit te behouden.

“Meer dan twintig jaar geleden besloot ZZ2 om af te stappen van conventionele landbouw en te gaan telen in harmonie met de natuur. We hebben veel energie en middelen gestoken in ons ‘Natuurboerdery’ concept en vandaag de dag implementeert ZZ2 een breed scala aan praktijken die de biodiversiteit op en rond onze velden beschermen en verbeteren. We zijn verheugd dat we deze best practices onafhankelijk kunnen verifiëren en formeel kunnen documenteren door middel van de pilot die we hebben gedaan met Nature’s Pride”, zegt Clive Garrett, Marketing Manager bij ZZ2.

“De natuur is de basis van onze bedrijfsvoering”, zegt Hans Muylaert-Gelein, Managing Director van Unlimited Group. “Haar beschermen betekent ons bedrijf beschermen en de banen die we creëren voor onze gemeenschappen. Het doen van de pilot was een nuttige oefening om onze activiteiten op het gebied van biodiversiteit te structureren en op een uitgebreide en overtuigende manier te kunnen presenteren aan de buitenwereld.”

De komende tijd zal Nature’s Pride haar partners meenemen in de ambities richting 2028, de doelen en bijbehorende roadmap in haar zorg voor mens en natuur, om samen verdere stappen te zetten.