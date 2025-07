Vanaf 25 augustus tot en met 6 oktober 2025 kunnen weer subsidieaanvragen worden ingediend voor het Subsidieprogramma Verantwoord Ondernemen. Dit RVO-fonds ondersteunt sociale duurzaamheid en vergroening in productieketens van Nederlandse bedrijven.

Sociale thema’s

Naderende Europese ketenwetgeving vraagt om een actievere rol van Nederlandse ondernemers in het buitenland als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het subsidieprogramma richt zich specifiek op 3 sociale thema’s: verbeteren van inkomen en loon van werknemers en (kleine) producenten, bestrijden van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Hierbij vormen de OESO-richtlijnen het toetsingskader.

Vergroening

Het thema ‘vergroening’ is expliciet toegevoegd aan deze nieuwe SPVO-openstelling. Sociale en groene thema’s zijn vaak verbonden met elkaar en met de toevoeging van het thema ‘vergroening’ willen we ondernemers stimuleren om sociale en milieu risico’s in hun productieketen in samenhang aan te pakken. Het kan hier gaan om het zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen of het behoud van biodiversiteit en het leefmilieu. Ook maatregelen om het welzijn van lokale gemeenschappen te verbeteren vallen hieronder. Vergroeningsmaatregelen dienen wel altijd bij te dragen aan de bovengenoemde sociale thema’s. Bijvoorbeeld aan een hoger inkomen van lokale boeren of aan betere arbeidsomstandig heden, zoals in het geval van regeneratieve landbouw.

Sectorale samenwerking

Een ander nieuw accent betreft de nadruk op kennisdeling van de geleerde lessen uit het SPVO-project met andere ondernemers in de sector via IMVO-sectorovereenkomsten of multistakeholder initiatieven. Zodat bedrijven die niet in aanmerking komen voor SPVO-subsidie toch toegang krijgen tot deze kennis en niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Belangrijke deadlines

Tot 8 sept 2025 > indienen quickscan (verplicht)

25 aug – 6 okt 2025 > indienen subsidieaanvraag (op basis van first come first served)

Begin feb 2026 volgt dan nog een laatste openstelling onder het huidige fonds.

Lees meer over de voorwaarden voor het indienen bij SPVO en de geldende landenlijst op de RVO-website: Subsidieprogramma Verantwoord Ondernemen. Hier vind je ook het quickscan-formulier en de aanvraagformulieren.