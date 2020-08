Studio Anneloes maakt als allereerste modemerk de footprint van kledingstukken transparant

Weet jij wat de impact is van wat je draagt? Studio Anneloes heeft als allereerste modemerk de footprint van ieder kledingstuk transparant gemaakt. Vanaf vandaag zijn nieuwe items gemaakt van gepatenteerde Sensitive® Travel kwaliteit voorzien van een label met unieke QR code. Op artikelniveau kan de consument nu precies zien hoeveel kilo CO2, liters water en KWH elektriciteit er nodig zijn geweest voor de productie van dat specifieke product.

Het oer-Hollandse bedrijf Studio Anneloes maakt kleding voor echte vrouwen met echte vormen, die ook nog eens lekker zit. Naast basics hebben ze elke week nieuwe fashion items in on-trend prints. Dit zijn limited edition collecties zodat er nagenoeg geen kledingberg overblijft. Alles wordt close-to-market geproduceerd, in Europa, onder goede omstandigheden en het credo: buy less, choose well, make it last.

De unieke Sensitive® Travel kwaliteit waar de meeste artikelen bij Studio Anneloes van zijn gemaakt, komen uit de fabriek van Eurojersey in Italië. Zij zijn enorm vooruitstrevend op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. De modewereld is een van de grootste vervuilers van deze planeet. Studio Anneloes is zich bewust van haar footprint en loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid om deze footprint te verlagen. Om de footprint te kunnen verbeteren, heeft Studio Anneloes besloten om deze te gaan meten en communiceren.

In samenwerking met Eurojersey en Ecochain is het Studio Anneloes als een van de eerste bedrijven ter wereld gelukt om van alle items gemaakt van deze unieke travel stof, de footprint transparant te maken. Niet alleen cradle to gate, ofwel van grondstof tot winkeldeur, ook de gebruiksfase van gate to grave is met echte gebruikscijfers van echte klanten zichtbaar gemaakt. Want niet alleen bij de producent maar ook bij de consument zelf ligt met ongeveer 50% een grote verantwoordelijkheid door de manier waarop ze wassen, strijken en drogen.

Om de Studio Anneloes klant transparant te kunnen informeren over de footprint, worden vanaf vandaag alle nieuwe items geleverd met een kaartje met QR code waarmee je de footprint van ieder artikel kunt scannen met de camera van je telefoon. Van de vele manieren waarop de footprint kan worden gemeten, zijn 3 eenheden gekozen: opwarming van de aarde (CO2), watergebruik (liters) en energiegebruik (KWH). Deze getallen zijn dynamisch en zullen door de tijd heen veranderen. Studio Anneloes streeft ernaar om deze getallen te verlagen. Op hun website vind je eveneens een footprint-meter waar je een artikelcode kunt invullen en met 1 druk op de knop de footprint inzichtelijk wordt. Studio Anneloes hoopt hiermee de consument een idee te geven van de impact van je kleding op het milieu. Het is te vergelijken met de ingrediënten en calorie informatie op de verpakking van voedsel.

Tenslotte hoopt Studio Anneloes vooral dat andere merken spoedig zullen volgen met het transparant maken van hun footprint zodat consumenten kunnen vergelijken en bewustere kledingkeuzes op basis van milieu impact kunnen maken, want there is no planet-B.

Loop voor meer info binnen bij een van de 300 local hero’s die Studio Anneloes in Nederland verkopen of lees er alles over op wecareabouttheplanet.nl.