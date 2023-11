Forze Hydrogen Racing,het studententeam van de TU Delft dat gespecialiseerd is in racen op waterstof, heeft haar nieuwste waterstof raceauto op het circuit van Zandvoort getest. De auto maakte de eerste meters op zijn zogenoemde superbatterij, waarna de volgende stap is om het waterstofsysteem in te bouwen. Het team wil met de nieuwe auto, de Forze IX, definitief aantonen dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. Binnenkort zal de duurzame wagen het gaan opnemen tegen conventionele benzine auto’s in de Supercar Challenge op het circuit van Zandvoort.

Racen met schone uitlaat

Forze Hydrogen Racing wil mensen inspireren om waterstof te omarmen als duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen, zowel in de racerij als daarbuiten. Dat de waterstofracer niet onderdoet voor ‘normale’ auto’s met verbrandingsmotoren heeft het team al bewezen. In 2019 werd met het vorige model een podiumplek behaald in de Sportklasse van de Supercar Challenge op het circuit van Assen. Het nieuwe model moet deze prestatie gaan overtreffen. Door het verslaan van benzineauto’s hoopt het team een sterk signaal af te kunnen geven. Ze willen ervoor zorgen dat overheden, bedrijven en het algemene publiek waterstof gaan omarmen.

Een uitdagend project

Met de nieuwe auto zetten de studenten een gigantische stap vooruit in de technologie. De nieuwe wagen krijgt twee brandstofcellen, vier elektromotoren en een capaciteit van 8.4kg aan waterstof, waarmee het team sneller en langer wil kunnen rijden dan ooit tevoren. Het team wil zichzelf blijven uitdagen en de grenzen van de technologie verleggen. De Forze IX heeft een piekvermogen van omgerekend meer dan 800 pk, mede door een dubbele brandstofcel en een energiebuffer, bestaande uit meerdere supercondensatoren, die een flinke ‘adrenaline-shot’ kunnen geven.

Juist die supercondensatoren zorgden ervoor dat de auto zijn eerste meters kon maken. Het team focuste zich op het opzetten van een betrouwbare aandrijflijn met als krachtbron de energiebuffer, terwijl het waterstofsysteem tegelijkertijd buiten de auto ontwikkeld wordt. Nu dit deel van de auto klaar is, kan de focus worden verschoven naar het optimaliseren en integreren van het waterstofsysteem.

Toegewijde studenten

Eva van der Dijs, Team Manager bij Forze Hydrogen Racing, zegt: “Zoveel teamleden hebben door de jaren heen hun hart en ziel in dit project gestoken. De ontwikkeling van de auto heeft ruim vier jaar gekost. Ondanks dat het team veel uitdagingen heeft overwonnen, kijken we met trots terug op de afgelopen tijd. We kwamen veel problemen tegen waar we van tevoren geen rekening mee hadden gehouden. Maar dit hoort er bij als je werkt met zo’n nieuwe technologie, zeker als je doelt op ongeëvenaarde prestaties. Om het dan allemaal uiteindelijk samen te zien komen in deze auto is fantastisch. De volgende stap voor het team is om het waterstofsysteem verder te testen en te integreren in de auto, zodat de waterstofracer het zo snel mogelijk kan gaan opnemen tegen benzineauto’s.”