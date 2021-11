Studenten EUR helpen grote bedrijven bij duurzaamheidsambities

Het team studenten van de Erasmus Universiteit dat zich over de duurzaamheidsambities van Shell boog, heeft op 11 november het beste actieplan gepresenteerd. Het nam het op tegen studententeams die zich bogen over de duurzaamheidscases van de zeven andere leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC).

Tijdens het evenement Generational Leadership in Action op 11 november werkten studenten en jonge medewerkers van de DSGC-leden in workshops samen aan actieplannen die bijdragen aan de realisering van de duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 van de bedrijven AkzoNobel, DSM, Heineken, KLM, FrieslandCampina, Philips, Shell en Unilever.

Elk bedrijf gaf de studenten een duurzaamheidsuitdaging:

AkzoNobel: Overtuig stakeholders in de waardeketen om meer duurzame oplossingen te gebruiken in de gebouwde omgeving; DSM: Bouw vertrouwen op in moderne technologieën voor duurzame productie van voedsel; Royal Friesland Campina: Hoe kun je koolstofneutraal boeren tegen een goed inkomen; Heineken: Stimuleer verantwoorde alcoholconsumptie onder nieuwe generaties volwassenen; KLM: Hoe schaal je het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof op naar 10 procent wereldwijd in 2030; Philips: Identificeer en onderhoud lokale partnerschappen voor generatieve systemen voor uitwisseling van materialen, energie en biodiversiteit & ecosysteemdiensten; Unilever: Zet alle spelers in de waardeketen tot actie aan met het volledige merkenportfolio.

Shell

Het team studenten van de Erasmus Universiteit dat zich over de duurzaamheidsambities van Shell boog, heeft het beste actieplan bedacht. Shell wil in 2040 100 procent klimaatneutraal wegtransport op de Nederlandse markt realiseren. De prijswinnaars benadrukten het belang van samenwerking tussen verschillende stakeholders. In het actieplan zat onder meer het voorstel consumenten een gratis oplaadpunt voor elektrische vervoermiddelen te geven bij aankoop van een nieuw huis.

Deskundige jury

De jury werd gevormd door Annemarieke de Haan (CEO Unilever Benelux), Robert Metzke (Philips Global Head of Sustainability), Hein Schumacher (CEO Friesland Campina), Edith Schippers (President DSM Nederland), Nicole van Det (CEO Accenture Nederland), Fleur Osté (Key Account Manager Unilever en vertegenwoordiger van de Dutchtainables), Michiel Boots (Chief Economist Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) en Judith Maas (Directeur SDG Nederland).

Evenement

Generational Leadership in Action is een vervolg op het Transform Your World-congres in 2016. Ook dit evenement was een samenwerking tussen de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) en de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) en wordt ondersteund door Accenture, VNO-NCW, SDG Nederland en Dutchtainables.