Stientje van Veldhoven wordt Vice President en Regional Director voor WRI Europe

WRI is verheugd aan te kondigen dat Stientje van Veldhoven is geselecteerd als de nieuwe Vice President en Regional Director voor WRI Europe. Ze zal werken in het kantoor van WRI in Den Haag, Nederland.

Van Veldhoven was een vooraanstaand politicus in Nederland, meest recentelijk als kabinetslid verantwoordelijk voor Openbaar Vervoer en Milieu en als minister van Milieu en Volkshuisvesting. Ze was ook parlementslid en internationaal diplomaat, ze vertegenwoordigde de Nederlandse regering in de Europese Unie in Brussel.

Van Veldhoven is al lang betrokken bij milieuvraagstukken, met name op het gebied van klimaatverandering, energie en de circulaire economie. Haar werk bij de overheid omvatte onder meer het optreden als bestuurslid voor het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), dat wordt georganiseerd door WRI.

“We zijn absoluut verheugd dat Stientje heeft ingestemd om zich bij WRI aan te sluiten, waardoor ze haar diepgaande kennis van milieu- en infrastructuurkwesties en een uitstekend netwerk in heel Europa naar de positie heeft gebracht”, aldus Ani Daspgupta, WRI’s President en CEO. “WRI Europe speelt een centrale rol bij het bevorderen van duurzaamheidsinspanningen in de regio en, belangrijker nog, om Europese leiders te ondersteunen bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van milieu en menselijke ontwikkeling in de meest kwetsbare regio’s.”

WRI Europe is opgericht in 2015 en heeft kantoren in Den Haag en Londen, met programmamedewerkers in Bonn, Duitsland, en Istanbul, Turkije. Dankzij de aanwezigheid in Europa kunnen de medewerkers van het instituut nauwer samenwerken met partners en supporters op het continent. Het personeel werkt samen met de Europese Commissie, nationale regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om Europa te ondersteunen bij zijn wereldwijde leiderschap op het gebied van klimaat, menselijke ontwikkeling en milieubescherming. WRI Europe is betrokken bij programmatisch werk op bijna alle WRI-prioriteitsgebieden. Het speelt ook een centrale rol in verschillende van de belangrijkste initiatieven van WRI, waaronder het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), het High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, de Coalition for Urban Transformation, het Better Buying Lab en het Food and Landgebruik Coalitie (FOLU).

“Ik ben verheugd om me aan te sluiten bij het World Resources Institute in deze kritieke tijd, waarin het zo dringend is om over te schakelen naar een duurzamer pad. Om een ​​groenere toekomst te realiseren, moeten we de krachten en ideeën van mensen over de hele wereld bundelen over onderwerpen variërend van klimaat tot oceanen en steden tot bossen”, aldus Van Veldhoven. “WRI’s visie is om een ​​meer rechtvaardige en veerkrachtige wereld voor iedereen te bereiken, en ik kijk ernaar uit om samen te werken met het personeel van wereldklasse om dit mogelijk te maken.”

World Resources Institute is een wereldwijde onderzoeksorganisatie die samenwerkt met overheden, bedrijven en partners uit het maatschappelijk middenveld om praktische oplossingen te ontwikkelen voor de dringende uitdagingen op het gebied van milieu en menselijke ontwikkeling. WRI heeft momenteel meer dan 1.400 medewerkers in 12 kantoren, verspreid over Azië, Afrika, Europa, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Het richt zich op urgente uitdagingen in zeven kerngebieden: voedsel, bossen, water, de oceaan, steden, energie en klimaat.

Op 1 september 2021 begint Van Veldhoven officieel aan haar nieuwe rol.