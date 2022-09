Holland Circular Hotspot en Chemport Europe – Groningen Seaports (GSP) hebben hun samenwerking bekrachtigd door ondertekening van een overeenkomst. Ze zullen samenwerken aan het bevorderen van een circulaire economie die het potentieel benut van bioraffinage en groene chemie, en groene energie binnen en buiten de Europese grenzen, waardoor circulariteit wereldwijd wordt versterkt.

Op 14 september zijn de organisaties in Den Haag een strategisch partnerschap aangegaan dat hun samenwerking op weg naar een circulaire transitie zal versterken en nieuwe zakelijke kansen zal creëren in de chemische industrie. De ondertekening vond plaats tijdens het jaarlijkse Prinsjesfestival in Den Haag waar de provincie Groningen zich dit jaar presenteert.

Chemport Europe is een innovatief ecosysteem dat werkt aan een bloeiende, duurzame chemiesector in Noord-Nederland, Circulaire Kunststoffen is een van de 4 aandachtsgebieden.

Samenwerkingsgebieden



Na samen te hebben gewerkt met Holland Circular Hotspot tijdens verschillende Nederlandse handelsmissies en initiatieven, besloten Chemport Europe en Groningen Seaports de samenwerking met HCH uit te breiden en te formaliseren.

Deze nieuwe samenwerking bouwt voort op een gedeelde visie die de Nederlandse aanpak en oplossingen op het gebied van circulaire economie internationaal promoot. De samenwerking tussen Chemport Europe, Groningen Seaports en Holland Circular Hotspot creëert vanuit hun respectieve expertisegebieden een breed netwerk voor het groene chemie-ecosysteem.

Chemport Europe heeft een meervoudig ecosysteem van meer dan 120 bedrijven en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan het presenteren van oplossingen in de hele waardeketen. Groningen Seaports is een belangrijke speler in dit netwerk, met sterk ontwikkelde industrieën voor end-of-use oplossingen binnen de kunststof-, elektronica- en windturbine-industrie.

Henk Brink, voorzitter Chemport Europe: “We kijken uit naar de samenwerking met Holland Circular Hotspot. Innovaties uit de Chemport-regio bieden oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, en ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking met Holland Circular Hotspot onze boodschap op internationaal vlak zal versterken.” aldus Henk Brink, voorzitter Chemport Europe.

Groningen Seaports’ CEO Cas König: “De samenwerking met Holland Circular Hotspot sluit perfect aan bij het internationale perspectief dat wij als haven hebben op het circulaire werkveld. Circulaire ketens bouwen doe je niet alleen, maar samen in een mondiale markt. Met dit partnership intensiveren we de noodzakelijke samenwerking met internationale handelspartners, regio’s en clusters”.

Freek van Eijk, CEO Holland Circular Hotspot: “We zijn erg verheugd om deze samenwerking met Chemport en Groningen Seaports aan te gaan. Deze hub laat duidelijk zien dat het delen en combineren van materiaalstromen op één fysieke locatie zorgt voor innovatieve oplossingen voor een circulaire economie. We kijken ernaar uit om het succes van de hub en zijn 100+ bedrijven te delen met ons internationale netwerk.”

Als Nederlandse koploper op het gebied van duurzame chemie is Chemport Europe actief bezig geweest met het ontwikkelen van een ecosysteem dat oplossingen voor groene chemie implementeert in Noord-Nederland. Daarom nemen circulaire polymeren en recycling een zeer prominente plaats in het speelveld in, naast biobased grondstoffen en CO2 en waterstof als grondstof.