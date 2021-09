Stichting ZonNext geeft zonnepanelen tweede leven met oprichting platform voor hergebruik panelen

Bron



Woensdag 22 september lanceert Stichting ZonNext ’s werelds eerste online weeshuis voor herbruikbare zonnepanelen. Het platform heeft tot doel om de levensduur van panelen te verlengen zodat ze tot de laatste Wattpiek worden benut. Roebyem Anders overhandigt het eerste gebruikte ‘dakloze’ zonnepaneel aan Stichting Exodus, een stichting die ex-gedetineerden een nieuw ‘dak’ en leven geeft. De herbruikbare panelen worden aangeboden door Forteiland Pampus, de eerste eigenaar van de panelen.

Wat doet ZonNext?

Een groot aantal zonnepanelen wordt vroegtijdig vervangen, terwijl ze nog jarenlang zonnestroom kunnen opwekken. Tegelijk zijn er veel particulieren en instanties voor wie nieuwe zonnepanelen te duur zijn. Stichting ZonNext brengt deze vraag en aanbod voor tweedehands zonnesystemen samen. Panelen op het platform kunnen zowel tegen een gereduceerde prijs als kosteloos worden aangeboden. Met ZonNext wordt gewerkt aan:

Het maximaliseren van de klimaatwinst van zonnepanelen Het verminderen van de productie van e-waste Een daling van de prijs van zonnepanelen Het eerlijker en socialer maken van zonnepanelen De Nederlandse zonnesector minder afhankelijk maken van import

Aanleiding ZonNext

Zonnepanelen maken een belangrijk deel uit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening, inmiddels heeft één op de acht huizen zonnepanelen. Roebyem Anders, oprichter van Sungevity en samen met Isabeau Mensing initiatiefnemer van ZonNext: “Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de energietransitie, maar betekent ook dat er gewerkt moet worden aan een oplossing voor de groeiende afvalstroom die ontstaat als zonnepanelen weer van daken of uit zonneparken worden gehaald. Helaas zijn er nu in Nederland geen recyclingfaciliteiten die ervoor kunnen zorgen dat waardevolle grondstoffen – zoals silicium, koper en zilver – in zonnepanelen hergebruikt kunnen worden. Bovendien belanden veel zonnepanelen die nog goed werken op de afvalhoop. Daarom is hergebruik zo belangrijk. Hier gaan we vol voor met ZonNext”.

Een van de ambassadeurs, Marjan Minnesma – directeur van Stichting Urgenda, zegt over ZonNext: “Om de klimaatdoelen te behalen is het van groot belang dat Nederland op grote schaal zonnepanelen blijft installeren. Hierbij is het natuurlijk ook essentieel om ervoor te zorgen dat de panelen die geproduceerd worden zo lang mogelijk benut worden. Daarom is Stichting ZonNext zo belangrijk. Ik ben er trots op om ambassadeur van hen te mogen zijn”.

Keuring gebruikte zonnepanelen

Een zonnepaneel van ZonNext is van gegarandeerd hoge kwaliteit. Elk gebruikt zonnepaneel op ZonNext is op professionele wijze ingezameld, TÜV-gecertificeerd gekeurd en wordt door gekwalificeerde installateurs geïnstalleerd. ZonNext werkt onder andere samen met HVC, gemeente Amsterdam en Stichting Schooldakrevolutie. Ook andere gemeenten, woningcorporaties, scholen en organisaties kunnen hun circulaire ambities waarmaken door eerder gebruikte zonnepanelen via Stichting ZonNext in te zetten.

Whitepaper

Sungevity publiceert een whitepaper over de milieu – en sociale impact van zonnepanelen. De belangrijkste conclusie is dat de CO2-uitstoot van zonnepanelen tijdens de productie binnen vijf jaar is weggewerkt. Als het gaat om de sociale omstandigheden of hergebruik en recycling van oude panelen, moet er echter nog veel worden verbeterd.