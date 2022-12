Onderzoek van Dutch New Energy Research (DNE Research) wijst uit dat 2 miljoen Nederlandse woningen zonnepanelen op het dak hebben liggen. Deze mijlpaal betekent dat bij één op de vier huishoudens dit jaar de kerstboom op zonnestroom zal oplichten. Ter ere van dit moment heeft minister Rob Jetten gisteren het (symbolische) 2 miljoenste circulaire zonnesysteem overhandigd aan familie Peeters in Hoofddorp.

De cijfers op een rijtje (DNE Research):

2 miljoen woningen met zonnepanelen in december 2022 in Nederland.

35% van alle koopwoningen heeft nu zonnepanelen op het dak liggen.

16% van alle sociale huurwoningen heeft nu zonnepanelen op het dak liggen.

Bijna 14% van alle stroomvraag in Nederland wordt afgedekt met zonnestroom.

Nederland is Europees kampioen op het gebied van zonnepanelen op woningen.

Het twee miljoenste zonnesysteem

Dat de energietransitie, door de groei van het aantal zonnesystemen, in hogere versnelling komt, staat als een paal boven water. Tegelijkertijd brengt deze mijlpaal een grote keerzijde met zich mee. Namelijk de enorme afvalberg die ontstaat als al deze panelen weer van de daken komen. Op dit moment moeten er nog heel veel stappen worden gezet voordat zonnepanelen hoogwaardig gerecycled kunnen worden. Schaarse grondstoffen zoals zilver, koper en silicium kunnen nu nog niet hergebruikt kunnen worden. Daarom heeft Sungevity zonnepanelen van Solarge geïnstalleerd. Panelen die 100% circulair ontworpen zijn, in Nederland geproduceerd zijn en waarbij 75% minder CO2 is vrijgekomen.

Rob Jetten: “Sinds vandaag zijn er in Nederland 2 miljoen huishoudens met zonnestroominstallaties. Daar mogen we heel trots op zijn. Wereldwijd zijn wij – na Australië – het land met de meeste zonnepanelen per inwoner. Het laat zien dat we serieus werk maken van de energietransitie. We werken hard aan de kwantiteit, maar ook aan kwaliteit. Circulariteit is een van de grote uitdagingen van de energietransitie. Recyclen en hergebruiken is essentieel. We willen uiteraard dat zo veel mogelijk mensen deel uitmaken van de energietransitie en iedereen kan profiteren van bijvoorbeeld zonnepanelen. Alle initiatieven die daar aan kunnen bijdragen zijn welkom. Ik moedig daarom van harte initiatieven aan zoals dat van Sungevity, ZonNext, dat tweedehands panelen op sociale huurwoningen installeert.”

Gezin in energiearmoede

Volgens TNO leefde in 2020 al meer dan een half miljoen huishoudens in energiearmoede. Het 2 miljoenste systeem is geschonken aan familie Peeters, die ook in energiearmoede leven. Maartje van Engelen van Sungevity: ‘in Nederland moeten we twee belangrijke stappen maken, waar stimulans vanuit de overheid voor nodig is, namelijk: 1. Zorgen dat we zo snel mogelijk panelen hoogwaardig gaan recyclen en circulaire panelen gaan verkopen. 2. Zorgen dat zonnepanelen ook voor huishoudens met een kleinere portemonnee beschikbaar zijn. Zij hebben de korting op de energierekening het hardste nodig. Daarnaast is de energietransitie echt succesvol als iedereen daar aan mee kan doen. Gelukkig kunnen we vandaag weer een familie blij maken en hun energierekening het eerste jaar al met gemiddeld €90 per maand verlagen.

Een kwart van Nederland doet al mee

Hoge energieprijzen, vertraagde afbouw van de salderingsregeling en toename van laagdrempelige financieringsopties maken zonnepanelen steeds aantrekkelijker voor huishoudens. Volgens Daan Jansen, onderzoeker bij DNE Research, vindt men het ook steeds belangrijker om bij te dragen aan de energietransitie en onafhankelijk te worden van het stroomnet. Hij vervolgt: “In iets meer dan twee jaar tijd is het aantal huishoudens met zonnepanelen verdubbeld naar 2 miljoen. Kijkend naar alle zonnepanelen in Nederland, niet alleen naar die op woningen, hebben we in Nederland bijna drie zonnepanelen per inwoner. Daarmee blijven we per inwoner gemakkelijk Europees kampioen en komen we steeds dichter in de buurt van wereldkampioen Australië.”