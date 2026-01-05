Staatssecretaris Thierry Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor elektrische apparaten met ingang van 2 januari 2026 toegekend aan Stichting OPEN. Dit betekent dat Stichting OPEN de komende vijf jaar verder kan bouwen aan een circulaire elektronicaketen.

Stichting OPEN (bekend van het netwerk van Wecycle-inleverpunten) regelt sinds 2021 namens alle producenten en importeurs de inzameling en de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, batterijen, lampen en zonnepanelen. De nieuwe AVV garandeert een langjarige organisatorische en financiële basis waarmee Stichting OPEN invulling geeft aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Hierdoor kan Stichting OPEN de landelijk dekkende inzamelstructuur in stand houden en verder investeren in hoogwaardige recyclingtechnieken.

Hergebruik en innovatie

Stichting OPEN richt zich naast haar kerntaken (inzameling en recycling) steeds meer op de voorbereiding voor hergebruik van afgedankte elektrische apparaten. Samen met ketenpartners werkt Stichting OPEN aan verschillende pilots die hergebruik stimuleren. Succesvolle pilots kunnen een vervolg krijgen op een grotere schaal om zo bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast wordt er de komende jaren ook veel geïnvesteerd in onderzoek, innovatie en verschillende samenwerkingsverbanden met marktpartijen om de inzameling niet alleen verder te vergroten maar ook kwalitatief te verbeteren. Dit leidt tot meer kansen voor hergebruik en zorgt ervoor dat waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen als hergebruik niet langer mogelijk is.

‘Samenwerking met partners in keten’

Directeur Jan Vlak van Stichting OPEN: “Ik zie deze toekenning als een blijk van vertrouwen in wat we in gang hebben gezet om toe te werken naar een circulaire elektronicaketen. De AVV geeft duidelijkheid naar de markt en zorgt voor een gelijk speelveld voor producenten. Wij gaan de komende jaren verder met het verbeteren van de inzameling en nog meer inzetten op voorbereiding voor hergebruik. Natuurlijk kunnen we het niet alleen. Daarom blijven wij de samenwerking zoeken met al onze partners in de keten. Ook kijken we uit naar wetgeving die ons verder vooruit helpt, zoals de wettelijke afgifteplicht voor afgedankte elektrische apparaten (AEEA) die hopelijk op 1 juli 2026 ingaat.”