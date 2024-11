HP, bol en Stichting OPEN zetten zich tussen 1 november en 31 december gezamenlijk in om de inzameling, hergebruik en gerecyling van oude apparaten te bevorderen. Op geselecteerde HP-laptops en printers ontvangen klanten van bol tot 50 euro cashback wanneer zij hun oude apparaat naar een Wecycle inleverpunt toesturen. Daar worden de apparaten geïnspecteerd, waar mogelijk gerefurbished of worden bruikbare onderdelen teruggewonnen. Wanneer reparatie niet mogelijk is, worden ze hoogwaardig gerecycled.

Wecycle is als onderdeel van stichting OPEN verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van elektronische apparaten en batterijen in Nederland. Alle ingezonden apparaten komen aan bij Road 2 Work. Hier worden de apparaten zorgvuldig gesorteerd, geïnspecteerd en waar mogelijk gerepareerd of klaargemaakt voor hergebruik. Onderdelen die nog waardevol zijn, worden gedemonteerd en opnieuw ingezet in andere apparaten. Wanneer hergebruik niet mogelijk is, zorgen de experts van Road 2 Work ervoor dat de resterende materialen, zoals metalen en kunststoffen, duurzaam worden gerecycled. De recycling is dermate hoogwaardig dat wel 90% van de materialen uit een apparaat worden teruggewonnen.

Klanten kunnen in de actieperiode kiezen uit 37 modellen HP-laptops met EPEAT-certificering (Ecolabel voor ICT) en 24 verschillende HP-printers. Bij inwisseling van een laptop ontvangt de klant 50 euro terug op de aanschaf van de nieuwe HP-laptop. Voor een ingezonden printer ontvangen kopers 20 euro retour bij aanschaf van een nieuwe printer uit de geselecteerde modellen. Voor deelname aan de cashbackactie is het niet noodzakelijk dat HP-laptops of -printers worden ingezonden; alle merken laptops en printers zijn welkom en worden vakkundig gerecycled of gereedgemaakt voor hergebruik. Tijdens de aanschaf van een nieuwe computer of printer op de site van bol, kunnen klanten zich aanmelden voor deze actie en krijgen zij de instructies.

Samen impact maken

De nieuwe cashbackactie van HP, bol en Wecycle combineert een commerciële actie met een duidelijke duurzaamheidsdoelstelling. Het onderstreept het gezamenlijke streven van de partijen naar een meer duurzaam gebruik van deze apparaten. Met de actie verwacht WeCylce dat 25% van de ingezonden apparaten deels of geheel gereed te kunnen maken voor hergebruik.

Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN: “Het verlengen van de levensduur van producten is een essentieel onderdeel van de circulaire economie. De hele keten, van producent tot consument, verkoper en inzamelaar, speelt hierin een belangrijke rol. Door samen te werken en concrete acties te ondernemen, geven we elektronische apparaten een tweede leven en behouden we waardevolle grondstoffen voor de toekomst.”

Marieke van der Heijden, Lead Sustainability Transformation & Local Economy bol: “Bij bol willen we het elke dag een beetje beter doen. Veel mensen zullen het herkennen: een oude printer of pc staat onaangeroerd op zolder of in de kast. Zonde, want onderdelen uit deze oude apparaten kunnen de basis zijn voor een zo goed als nieuwe gerecyclede variant. We hopen met deze samenwerking bij de consument een zaadje te planten om oude appratuur in te leveren. Met de cashbackactie maken we dit praktisch mogelijk, én zit er een eigen voordeeltje aan.”

Erik Moltzen, Duurzaamheidsmanager bij HP: “Een van de belangrijke pijlers binnen ons Sustainable Impact programma is Climate Action. Naast het zo duurzaam mogelijk ontwerpen, produceren en transporteren van HP producten schenken we veel aandacht aan recycling en steeds meer op het verlengen van de levensduur van producten. Qua kwaliteit, maar ook met betrekking tot hergebruik. Met deze actie combineren we een aantrekkelijke actie met dat doel: oudere producten die normaal jaren in een kast of zolder liggen, zijn voor veel consumenten nog steeds heel interessant.”