Steun het Wereld Natuur Fonds en poets mee met The Bamboovement

Elke 2 seconden verdwijnt een stuk bos ter grootte van een voetbalveld. Hierdoor is de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde verdwenen. Samen kunnen we deze trend keren. Met een wereldwijd actieplan heeft het Wereld Natuur Fonds een ambitieus doel: 1 biljoen bomen beschermen tegen ontbossing en ze weer aanplanten! Samen poetsen we de wereld weer een stukje schoner. The Bamboovement biedt namelijk een bamboe tandenborstel aan voor €3,- inclusief verzendkosten. Per verkochte tandenborstel doneren zij €1,- naar de biljoen bomen-campagne van WWF. Deze campagne heeft als doel om drie kritieke regio’s in de wereld te beschermen. Namelijk de bossen in Australië, Roemenië en Brazilië.

The Bamboovement is opgericht om mensen te inspireren en te verbinden met duurzame producten die een oplossing bieden voor de plastic crisis. Met deze actie heeft The Bamboovement als doel om mensen meer bewust te maken over de plastic soep en hoe wij zelf als consumenten simpele stappen kunnen zetten. The Bamboovement wil in totaal €50.000,- ophalen voor de regenwouden. Dat betekent ook dat van 50.000 mensen hun badkamer een beetje meer plastic-vrij wordt.

Het bamboe dat wordt gebruikt voor de tandenborstel is gemaakt van snelgroeiend MOSO-bamboe. Een soort bamboe tot wel één meter per dag groeit en ontzettend veel CO2 opslaat. Daarnaast hoef je ook niet bang te zijn dat jouw tandenborstel het eten van de panda afpakt. Die eet dit type bamboe namelijk niet omdat de blaadjes te hoog groeien. De haartjes van de borstel zijn verkrijgbaar in zacht en medium. Let wel op dat je deze niet op de composthoop gooit omdat deze (nog) niet volledig biologisch afbreekbaar zijn.

De bamboetandenborstels zijn hier te bestellen