Met de vernieuwing van de Stena Britannica en Stena Hollandica, speelt de ferrymaatschappij in op de veranderende behoeften van reizigers. De unieke metamorfose, die in totaal slechts 36 dagen in beslag nam, biedt reizigers nieuwe horecafaciliteiten, modernere zitruimtes en een grotere passagierscapaciteit. Bovendien is de vernieuwing van de schepen een volgende stap naar nog meer verduurzaming. Stena Line heeft de ambitie om voor 2030 30% minder CO2 uit te stoten. Vandaag viert Stena Line de vernieuwing van de twee schepen.

De zusterschepen die varen op de route Hoek van Holland – Harwich behoren tot de grootste ferry’s ter wereld en werden vandaag feestelijke onthuld in het bijzijn van honderden gasten. In slechts 36 dagen bracht een team van 360 personen per dag het bijzondere project tot een geslaagd einde. In die periode werd elk schip onder andere compleet geschilderd, ook het gehele onderwaterschip, oftewel de gehele onderzijde, werd hierin meegenomen. Ook werden schroeven gepolijst wat zorgt voor efficiënter energieverbruik. Tot slot werden zitruimtes voor passagiers heringericht en opnieuw ingedeeld.

Upgrade voor reisbeleving

De feedback die Stena Line de afgelopen periode heeft verzameld van reizigers vormde een belangrijk uitgangspunt voor de recente veranderingen. Het leverde bruikbare inzichten op om de dienstverlening beter te laten aansluiten op de behoeften van reizigers. De vernieuwingen in de ruimte waar passagiers de meeste tijd doorbrengen zijn ingrijpend. Zo is er in plaats van het voormalige à la carte restaurant een gloednieuwe Stena Plus Lounge met een capaciteit van meer dan 100 zitplaatsen. Voor een toeslag van slechts 28 euro krijgen gasten toegang tot deze ruimte, inclusief drankjes en snacks. Een ideale premium ruimte waar men kan relaxen, werken en waar tevens maaltijden geserveerd kunnen worden. Voor gezinnen met kinderen is een nieuwe en huiselijke ruimte gecreëerd: de Family Hub, vol met entertainment. Tot slot zijn alle kleine ruimtes op de achterkant van het schip verwijderd zoals de bioscoop, vergaderruimte en café. Daarmee is ruimte vrijgemaakt voor de modernere en grotere ‘Social Bar & Café’. Ook over goede Wi-Fi connectiviteit is nagedacht. Er is een upgrade doorgevoerd door gebruik te maken van de technologie van Starlink satellieten, die toegang bieden tot een snellere en stabielere internetverbinding.

Brandstofbesparing door speciale verf op onderwaterschip

De toepassing van siliconenverf aan de gehele onderzijde van het schip, oftewel onderwaterschip, levert per schip op jaarbasis circa 780.000 liter aan brandstofbesparing op. Per schip komt dit neer op een reductie van ongeveer 2500 mt (metric tons) CO2 per jaar. De speciale- en milieuvriendelijke verf, die vrij is van biociden, zorgt ervoor dat organismen zoals algen zich niet kunnen hechten en het onderwaterschip glad blijft. Een gladde onderzijde van het schip zorgt voor minder weerstand van het water tijdens een overtocht, wat resulteert in een verlaging van CO2 uitstoot. Daarnaast is een gunstige bijkomstigheid dat de siliconenverf acht jaar meegaat in plaats van de gebruikelijke twee jaar.

Voor 2030 30% minder CO2 uitstoot

Los van besparing dankzij speciale verf zorgen ook gepolijste schroeven voor een verminderde wrijving in het water. Dit leidt tot minder weerstand en daardoor efficiënter energieverbruik. Erik Thulin, Managing Director Stena Line: “Met de modernisering van onze twee schepen investeren we in ons aanbod en willen we reizigers een nóg betere ervaring bieden. Aan de vernieuwing ging meer dan een jaar planning vooraf waarbij bijzonder veel aandacht is besteed aan duurzaamheid. Het is onze ambitie om voor 2030 30% minder CO2 uit te stoten. Naast hergebruik van meubels, is veel verlichting vervangen voor LED verlichting, functioneren milieuvriendelijke urinoirs zonder water en wordt duurzaam desinfectie ECA water gebruikt, in plaats van chemicaliën, om zoveel mogelijk ruimtes mee schoon te maken. Dit schoonmaakmiddel wordt opgewekt door water, elektra en zout. Plastic en karton voor eenmalig gebruik worden verbannen en in het restaurant is een overstap gemaakt van lopend buffet naar plateservice, waarbij de gerechten op een bord gepresenteerd worden. Zo proberen we voedselverspilling te minimaliseren.”

v.l.n.r.: Erik Thulin – Managing Director, Peter Jacobs – Superintendent, Joyce de Bruin – Onboard Commercial Manager, Daniël de Wildt – Chefkok, Jeffrey van der Zee – Kok, Steven Fearon – Managing Director Madden Marine, Allan Robert – Captain