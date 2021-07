Stegeman speelt in op veranderende vleeswensen met ‘kan ook anders’-range

We namen dit jaar massaal deel aan de Week Zonder Vlees, restaurants bieden steeds meer vegetarische gerechten aan en het vegaschap breidt verder uit: tal van ontwikkelingen tonen aan dat onze vleesconsumptie aan verandering onderhevig is. Een positieve ontwikkeling vindt Stegeman. Het Nederlandse merk van de Sigma Foodgroup innoveert met de consument mee en introduceerde dit voorjaar de ‘kan ook anders’-range met hybride vleesproducten. Dit zijn producten met de vertrouwde gewoonte en smaak, maar wel 30% minder vet en deels bestaande uit groenten. Om ook de komende tijd te blijven innoveren en goed in te kunnen spelen op de wensen van de consument liet het merk de veranderingen op het gebied van vleesconsumptie en de gewoonten daar omheen uitgebreid onderzoeken door PanelWizard. Wat blijkt is onder andere dat de traditionele gedachte van eten wat de pot schaft langzamerhand van de eettafel verdwijnt en alternatieven voor vlees de ruimte krijgen.

Vlees kan ook anders

De goede intentie is er; Nederlanders willen graag minderen met vlees. Dat betekent niet dat er massaal van vlees wordt afgestapt, maar dat we langzaamaan onze gewoontes veranderen. Een aantal avonden per week vleesvrij dineren, experimenteren met vleesvervangers of een aparte maaltijd voor een gezinslid dat vlees liever laat liggen. Stegeman speelt in op deze veranderende gewoonten en innoveert naast traditionele vlees- en vegetarische producten met hybride vleesproducten, met minder vet en deels bestaande uit groenten. Remco Kok, CEO Stegeman: “De wereld om ons heen verandert en de consument verandert mee. Wij vinden ook dat het tijd is voor nieuwe vormen van vlees eten en hebben dit voorjaar daarom de ‘kan ook anders’-range met hybride producten geïntroduceerd. Vleesproducten die minder vet bevatten en deels uit groenten bestaan waarbij de smaak identiek blijft aan wat mensen gewend zijn. Deze hybride producten sluiten aan bij onze missie van 0% afval, 50% minder vlees en 100% transparantie in 2030.” De ‘kan ook anders’-range bestaat uit Baton, Cervelaat en Mini Baton met 30% minder vet en respectievelijk 15 en 17% groenten.

Eten wat de pot schaft van tafel

Onderzoek van PanelWizard, uitgevoerd in opdracht van Stegeman, bewijst dat meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat vlees ook anders kan. Wat blijkt: een derde van de Nederlanders geeft aan de vleesconsumptie te willen minderen en een vijfde van de Nederlanders is al flexitariër. De belangrijkste redenen om het anders te doen zijn de negatieve impact op het milieu (69%), dierenleed (48,8%) en onze gezondheid (27%). Daarnaast is onze omgeving ook van invloed op onze vleesconsumptie. Een vijfde van de Nederlanders geeft aan hun vleesconsumptie te hebben veranderd door de invloed van mensen met wie ze samenwonen en dus samen eten. Ook kinderen en partners zijn van belangrijke invloed. Opvallend is dat vrouwen vaker beïnvloed worden door hun partner om méér vlees te gaan eten, terwijl mannen juist vaker door hun partner worden beïnvloed om mínder vlees te eten. Aan tafel zorgen verschillende eetvoorkeuren soms nog voor discussie, maar over het algemeen houden gezinnen rekening met elkaar en is ‘eten wat de pot schaft’ verleden tijd. Als er binnen gezinnen verschillende wensen zijn ten aanzien van vlees eten, wordt bijna in de helft van de gevallen (41%) voor ieder iets anders bereid, of kan ieder zelf bepalen wat men wel of niet eet (36%).

Tijd voor nieuwe gewoonten

Binnen het gezin lijkt er dus ruimte te zijn om gewoontes te doorbreken en het anders te doen. Het onderzoek toont aan dat we vooral moeite hebben met vlees minderen en gewoontes veranderen wanneer we buiten de deur eten of bij vrienden op de borrel gaan. Omdat de nieuwe ‘kan ook anders’-range van Stegeman identiek is qua smaak, kunnen de hybrideproducten bij uitstek gebruikt worden als vervanging voor andere droge worsten tijdens zo’n borrelmoment. Zo kunnen gewoontes blijven bestaan maar dan nét even anders, met minder vet en deels bestaande uit groenten. Stegeman is ervan overtuigd dat het ook anders kan en vastberaden om met 160 jaar aan ervaring in kwaliteit en smaak passende, nieuwe producten op het menu te toveren.