Op 12 mei 2026 vond het C-level event van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) plaats op de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Op de grootste kazerne van Nederland, midden in de Brainportregio, kwamen meer dan 100 Nederlandse CEO’s en leiders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen om te bespreken welke stappen binnen de duurzame en circulaire transities nodig zijn om strategische autonomie en weerbaarheid te versterken.

Koers houden onder druk

In een tijd waarin zich vrijwel dagelijks nieuwe crises aandienen, stonden de leiders stil bij de vraag hoe je koersvast blijft wanneer de wereld razendsnel verandert en de druk van alle kanten toeneemt.

“Is succes niet veel meer het resultaat van het collectief, dan de winst van een individu of bedrijf?” Deze vraag, samen met de openingsfilm ‘Redefining Success’ van Gouden Kalf-winnaar Jonathan de Jong, vormde het startpunt van de dag en hield direct een spiegel voor over wat echte verandering vereist.

Weerbaarheid vraagt om collectief leiderschap

De film laat zien dat weerbaarheid altijd iets vraagt van het collectief: in de uitkomst is iedereen afhankelijk van elkaar en draagt men dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt om lef en een eerlijk gesprek, waarin men het begrip succes moet durven bevragen.

De film doet dan ook een krachtige oproep: heb hoop, creëer visie en houd vol — want alleen dan wordt zichtbaar dat de noodzakelijke verandering al lang in gang is gezet.

Van perspectieven delen naar richting geven

Na deze krachtige opening heette DSGC-voorzitter prof. dr. Jan Peter Balkenende iedereen welkom. Aansluitend volgden scherpe keynotes van de Commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Jan Swillens en Jacqueline van den Ende, oprichtster en CEO van Carbon Equity.

Vervolgens gingen de CEO’s met elkaar in gesprek tijdens rondetafelgesprekken. Daarbij stond niet het vinden van één uniforme aanpak of volledige eensgezindheid centraal, maar het verbinden en delen van ervaringen.

Weerbaarheid in de praktijk

De dag eindigde met een tour over het kazerneterrein, begeleid door de landmacht. Deelnemers kregen een inkijk in hoe de Landmacht zich voorbereidt op realistische scenario’s – van fysieke loopgraven tot innovatieve, duurzame virtuele trainingsvormen.

Daarbij werd zichtbaar hoe geavanceerde technologieën en systemen worden ingezet, waarom leiderschap en het beoordelingsvermogen van de mens nog steeds doorslaggevend zijn bij militair optreden. Ook hier vond het eerlijke gesprek plaats over de rol van duurzaamheid, grondstoffen en circulair denken binnen Defensie.

Oproep tot actie

De DSGC sloot het event af met de oproep: “Wij hopen dat u het gesprek dat wij in Oirschot zijn gestart, voortzet binnen uw eigen organisatie en vertaalt naar concrete stappen in uw eigen leiderschap en in de samenwerking met anderen. Deze houding vormt de kern van waar de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) voor staat, en wij blijven ons daarvoor inzetten.”