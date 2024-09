Statiegeld Nederland opent nieuwe statiegeldautomaten in diverse amusementsparken. Zo kunnen bezoekers van Julianatoren, Plospa Indoor, BillyBird Hemelrijk, Linnaeushof, Tivoli, Gaia Zoo, DippieDoe en Landgoed Nienoord tijdens hun dagje uit statiegeldflesjes- en blikjes inleveren. Er kan vervolgens gekozen worden om het statiegeld terug te krijgen of te doneren aan een goed doel. Toverland, Walibi, Madurodam, de Efteling en Diergaarde Blijdorp zijn al langer inleverpunt. Bij een aantal locaties kunnen naast flesjes en blikjes ook herbruikbare statiegeldbekers worden ingeleverd in de machine. Voor meer informatie, zie: www.statiegeldnederland.nl

Gratis automaat, plaatsing en onderhoud

Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland, juicht de uitbreiding van het aantal vrijwillige inleverpunten op locaties waar veel mensen samenkomen toe: “Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer organisaties en locaties ontdekken hoe eenvoudig het is om inleverpunt te worden. Met slechts 1 m² beschikbare ruimte, een stopcontact en iemand die de volle zakken verwisselt en de automaat schoonhoudt, is het zo geregeld. Inmiddels zijn er al dertien aangesloten attractieparken, dierentuinen en speeltuinen en ik hoop dat wij dit aantal snel kunnen verhogen.”

Schonere omgeving

Eén van de locaties waar sinds kort een statiegeldautomaat staat, is Julianatoren in Apeldoorn. Bram van der Schouw, Parkmanager bij Julianatoren, vertelt: “Wij als Julianatoren zijn zeer tevreden met de samenwerking met Statiegeld Nederland want daardoor hebben we op een toegankelijke manier de statiegeldautomaat kunnen plaatsen. Hiermee bieden we onze bezoekers de mogelijkheid om eenvoudig hun statiegeldverpakkingen in te leveren en samen bij te dragen aan een schonere omgeving.”

Stimuleren van hergebruik met statiegeldbekers

Een extra stap richting duurzaamheid die amusementsparken kunnen nemen is de introductie van statiegeldbekers. Zo heeft Toverland herbruikbare bekers waar warme en koude dranken in geserveerd kunnen worden. Na gebruik kunnen de bekers worden ingeleverd in dezelfde statiegeldautomaten als de flesjes en –blikjes. Het statiegeld wordt terugbetaald of kan gedoneerd worden aan Make-A-Wish Nederland. Met deze bijdrage kunnen kinderen met een levensbedreigende ziekte hun liefste wens in vervulling zien gaan. Ook in De Efteling, Walibi en Diergaarde Blijdorp wordt gebruik gemaakt van herbruikbare bekers.

Foto: Statiegeldautomaat in Attractiepark Toverland waar naast flesjes en blikjes ook herbruikbare statiegeldbekers kunnen worden ingeleverd, met de optie om het statiegeld terug te krijgen of te doneren aan Make-A-Wish Nederland © Statiegeld Nederland