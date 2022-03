Stedin start een flexchallange op Schouwen-Duiveland, Tholen en in Spijkenisse en roept bedrijven op om hun elektriciteitsvermogen flexibel in te zetten. De energietransitie heeft enorme gevolgen voor het elektriciteitsnet. De toename van lokaal opgewekte duurzame zonne- en windenergie aan de ene kant en de stijgende vraag naar elektriciteit aan de andere kant, vraagt steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Op sommige piekmomenten – bijvoorbeeld als de zon veel schijnt – raakt het net tijdelijk overbelast. Daar kunnen (lokale) ondernemers bij helpen in de vorm van flexoplossingen en tegelijk geld verdienen. Deze zogenaamde energieondernemers kunnen zich tot en met woensdag 4 mei 2022 aanmelden.

Stedin Flexchallenge

Zet je flexibel elektriciteitsvermogen in voor Schouwen-Duiveland, Tholen en Spijkenisse. Ben je een energieondernemer: energieleverancier, grootverbruiker (zoals een tuinder of agrariër met veel zonnepanelen), aanbieder van zonnedaken/zonne-installaties, logistiek bedrijf, (vastgoed)ontwikkelaar van bedrijfspanden voor zon op dak, aanbieder van windenergie of andere marktpartij? En kun je tijdelijk meer of minder elektriciteit gebruiken? Kun je de energieproductie uitstellen of vervroegen? Of kun je ons regelvermogen aanbieden met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler? Doe dan mee aan de ‘Stedin Flexchallenge’. Samen kunnen we de kansen in de regio beter benutten en het elektriciteitsnet optimaal gebruiken.

Waarom meedoen?

Meedenken- en doen is niet alleen maatschappelijk relevant, het levert ook daadwerkelijk wat op. Op de eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen en in Spijkenisse en omgeving moet sneller ruimte op het elektriciteitsnet gecreëerd worden voor duurzame opwek (zon- en windenergie), voor het leveren van meer elektriciteit en voor economische groei. Als energieondernemer kun je hier dus aan bijdragen en daarmee iets teruggeven aan de omgeving. Tegelijk geef je richting aan mogelijke oplossingen die we in de vervolgfase van de netuitbreiding inzetten. Je helpt hiermee de energietransitie te versnellen. En niet onbelangrijk: met het inzetten van flexibel vermogen kan geld verdiend worden.

Oplossingen elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring)

Stedin werkt aan verzwaring van het Zeeuwse elektriciteitsnet, maar het duurt nog een aantal jaren voordat dit is gerealiseerd. Voor de zogenoemde Noordring op Schouwen-Duiveland en Tholen zijn we op zoek naar flexibel vermogen voor energie productie – om in de tussentijd toch nieuwe, duurzame zon- en windinitiatieven aan te kunnen sluiten.

Oplossingen elektriciteitsnet Spijkenisse (Heemraadlaan)

Het elektriciteitsnet in en rondom Spijkenisse wordt enkele uren per jaar flink belast door een hoge energievraag. Op die momenten komt de grens van wat het net aankan in zicht. Het merendeel van de tijd is er echter volop netcapaciteit beschikbaar. Energieondernemers kunnen hier hun flexibele vermogen inzetten voor genoemde hoge energie vraag .

Hoe doe je mee?

Tot en met woensdag 4 mei 2022 kunnen geïnteresseerde energieondernemers zich aanmelden via Tenderned. Alle informatie, inclusief de link naar Tenderned met de nodige zaken, is te vinden op: www.stedin.net/ stedinflexchallenge