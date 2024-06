Op het Zeeuwse Tholen is op maandag 10 juni onder grote belangstelling de eerste energy hub (e-hub) in Nederland in gebruik genomen. In deze e-hub kunnen bedrijven stroom met elkaar delen. In september 2023 tekenden bedrijvencollectief REC Tholen en netbeheerder Stedin een groepscapaciteitsovereenkomst. Na de plaatsing van de batterij vanuit Kenter kon de e-hub van start. Binnen de e-hub combineren de deelnemende bedrijven opwek, opslag en slim gebruik van het elektriciteitsnet om de pieken in vraag en aanbod op te vangen. Dit biedt zowel voor de ondernemers op bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelen in Tholen veel extra ruimte op het net, maar leidt ook tot meer netcapaciteit in de regio.

Op de bedrijventerreinen in Tholen hebben 31 bedrijven zich aangemeld voor het op elkaar afstemmen van vraag- en aanbod van energie, het gezamenlijk in- en verkopen van energie en soms zelfs het uitwisselen van energie. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt. Met slimme sturing creëren de ondernemers meer ruimte op het net voor zichzelf.

Individuele capaciteit kan worden gedeeld

Het aansluiten van de batterij door energiepartner Kenter met een capaciteit van 2 megawatt, zorgt ervoor dat de individuele capaciteit kan worden gedeeld. Alle bedrijven worden één voor één aangesloten op de batterij. De batterij haalt de pieken uit het stroomnet. Daarnaast wordt de onbalans op het net gebalanceerd. Met hulp van zonnepanelen en zo nu en dan wat stroom van het net, wordt de batterij opgeladen.

Henk Kluytmans, Chief Growth Officer bij Kenter: “Het is bijzonder om te zien hoe alle betrokken partijen over de eigen schaduw zijn gesprongen om dit project te realiseren. Het netcongestieprobleem is niet zozeer technisch, maar vaak administratief van aard. In mijn optiek maken wet- en regelgeving situaties soms ingewikkelder dan nodig. Maar door samen te werken, maak je groei van bedrijven wél mogelijk. Dit groepscapaciteitscontract is een perfect voorbeeld. Vanuit Kenter willen we bedrijven vooruithelpen in de energietransitie, door te ondersteunen met dit soort oplossingen.”

Meer energy hubs

David Peters, CTO van Stedin: “Energy hubs zijn belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem. Het aansluiten van de batterij in Tholen op ons net is een belangrijke ontwikkelstap op weg naar het nieuwe energiesysteem. Een energy hub kan zorgen voor nieuwe ruimte als bedrijven door netcongestie niet meer verder kunnen groeien. Hierdoor kunnen we meer doen met ons net. Energy hubs blijven maatwerk. REC Tholen is als pilot belangrijk om de lessen te leren over de totstandkoming van een energiehub. Stedin wil er graag aan bijdragen om meer energiehubs van de grond te krijgen”.

Peter van Tuijl van On E Target, initiatiefnemer van dit project: “We werken met deze e-hub aan collectieve verduurzaming, dit is een voorbeeld voor Nederland. Het is de bedoeling om dit veel meer te gaan doen. Door samen te werken maken we slim gebruik van het net. Je ziet nu al dat er meer ruimte vrijkomt voor de deelnemende bedrijven. Op termijn zal het ook ontlastend zijn voor de netcongestie in Tholen en omgeving.”

Deze e-hub is ontstaan door een samenwerking tussen een aantal partners: On E Target, Firan, Kenter, Rabobank, Stedin, gemeente Tholen en REC Tholen. Zij geloven dat je alleen stappen zet in de energietransitie als je samen werkt.