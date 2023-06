Netbeheerder Stedin start deze week de campagne ‘Zonwassen’. Want als mensen elektriciteit gebruiken met het ritme van de natuur (dus als de zon schijnt) blijft het stroomnet beter in balans. Nederland telt ruim 2 miljoen huishoudens met zonnepanelen en behoort daarmee tot de Europese kopgroep als het gaat om het opwekken van zonne-energie. Dat is goed nieuws; als de zon schijnt wekken we met elkaar heel veel duurzame energie op. Als deze energie echter niet direct wordt gebruikt, ook als de energie wel is teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, gaat deze voor een groot deel verloren. Zonne-energie wordt namelijk beperkt opgeslagen. Bovendien kan de piekbelasting storingen veroorzaken.

Zonnerette: wasserette op zonne-energie

Uit onderzoek1 van Stedin blijkt dat meer dan 90% van de mensen zonder zonnepanelen niet weet dat ook zij gebruik kunnen maken van zonne-energie op het moment dat het wordt opgewekt door anderen. Zo wassen ze schoner en helpen ze piekbelasting en mogelijke storingen te voorkomen. Piekbelasting ontstaat wanneer er onbalans is tussen de afname en de opwek van stroom. Om de campagne te lanceren en kracht bij te zetten, opent Stedin op woensdag 21 juni in Rotterdam de ‘Zonnerette’, een pop-up wasserette waar mensen gratis hun was kunnen doen, zolang er voldoende zonne-energie beschikbaar is. Via het online platform zonwassen.nl geeft de netbeheerder meer informatie om energie te gebruiken wanneer het volop beschikbaar is en staat een wasweerbericht met vooruitzichten over zonneschijn.

Onwetendheid over gebruiksmoment

Dat stroom ’s avonds of ’s nachts per definitie goedkoper is, is een misverstand. Toch denkt een derde van de Nederlanders nog dat dit nog zo is. Zonwassen is voor mensen zonder zonnepanelen niet per se goedkoper, maar draagt wel bij aan gebruik van duurzaam opgewekte energie én aan het voorkomen van storingen door piekbelasting. Uit het onderzoek blijkt overigens dat ook mensen mét zonnepanelen niet altijd weten hoe het zit; de helft van hen weet niet dat het uitmaakt wanneer je de opgewekte energie gebruikt. De campagne ‘Zonwassen’ van Stedin is bedoeld om zowel mensen mét als zonder zonnepanelen voor te lichten over het gebruik van veel verbruikende elektrische apparaten op momenten dat de zon volop schijnt.

Stroomgebruik met ritme van de natuur

Het steeds drukkere stroomnet levert meer problemen op, waaronder wachtlijsten voor bedrijven om aangesloten te worden op het stroomnet en het risico op meer en langere storingen vanwege piekbelasting. Stedin pleit er daarom voor dat we ons energiegebruik beter afstemmen op het ritme van de natuur. Zo worden de beschikbaarheid en het gebruik van stroom meer in balans gebracht. David Peters, Chief Transition Officer (CTO) bij Stedin, licht toe: ‘We zijn jaren gewend geweest om ‘s avonds laat of ‘s nachts elektriciteit met daltarief te gebruiken voor apparaten die veel stroom nodig hebben. Met duurzaam opgewekte stroom via zonnepanelen of windmolens is dat juist niet meer van toepassing. Deze energie kunnen we beter gebruiken op de momenten dat die volop beschikbaar is. Het ritme van de natuur helpt hierbij.’

Zonwassen als metafoor

David Peters legt verder uit: ‘Als gevolg van de energietransitie gaan steeds meer mensen zelf elektriciteit opwekken en ook meer elektriciteit verbruiken. Denk hierbij aan elektrische auto’s, warmtepompen en elektrische kookplaten. Duurzame energie wordt steeds meer lokaal opgewekt. Dit betekent dat mensen hun zelf opgewekte energie ook efficiënter moeten gaan gebruiken. Dat is een belangrijk aspect van de energietransitie, waar iedereen een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast werken wij als netbeheerder voortdurend aan het onderhouden en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Met de voorlichtingscampagne en de Zonnerette leggen we aan de hand van de metafoor ‘zonwassen’ uit dat je duurzaam opgewekte energie het beste direct kunt gebruiken.’