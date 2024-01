Lefebvre Sarrut, de Europese leider in juridische en fiscale kennis, heeft de acht start-ups bekendgemaakt die deelnemen aan het LightSpeed Accelerator programma in 2024. Deze jonge bedrijven, opgericht in zes Europese landen waaronder Sdu in Nederland (andere landen België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje), ontwikkelen innovatieve technologieën om organisaties te helpen bij het omgaan met juridische en regelgevende uitdagingen, met name op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance-prestaties. Veel van hun oplossingen worden aangedreven door kunstmatige intelligentie. De twee Nederlandse start-ups die meedoen en gaan samenwerken met Sdu en Lefebvre Sarrut zijn Govin op juridisch vlak en Salacia met een ESG-oplossing.

Olivier Campenon, CEO van Lefebvre Sarrut, zegt: “We zijn verheugd om deze acht start-ups te verwelkomen die zijn geselecteerd voor de LightSpeed Accelerator. We zijn trots om deze nieuwe generatie ondernemers te ondersteunen en hen te helpen bij duurzame en krachtige oplossingen. Onze belangrijkste innovatiegebieden zijn AI, ESG en juridische oplossingen voor bedrijven.”

Alle acht start-ups zijn:

Artificieel (Belgie): Artificieel maakt gebruik van geavanceerde AI om wet- en jurisprudentiekennis te integreren om juridische documenten te doorzoeken en juridische processen te vereenvoudigen.

Govin (Nederland): Govin biedt investeerders, oprichters en bestuursleden een oplossing om corporate governance moeiteloos en transparant te beheren, met eenvoudige workflows en bruikbare inzichten voor juridische overeenkomsten.

Salacia (Nederland): Salacia zorgt voor volledige ESG-naleving met behulp van geïntegreerde SaaS-platform, dat een volledig geautomatiseerd boekhoudsysteem biedt voor ESG-rapportage.

Voor het LightSpeed Accelerator programma 2024 ontving Lefebvre Sarrut 57 aanmeldingen uit Europa.

Kees Kerstens van Salacia Solutions: ” Wat ik verwacht uit het programma met Lefebvre Sarrut en Sdu in Nederland, is dat wij samen CSRD implementaties bij klanten kunnen gaan oppakken. En dat is ook de reden waarom wij meedoen aan dit accelerator programma, omdat wij als Salacia zijn gespecialiseerd in de kwantitatieve kant van de CSRD en als we dat aanvullen met de kwalitatieve focus op de CSRD vanuit Sdu en Lefebvre Sarrut kunnen wij klanten, alle 50.000 klanten in Europa die deze implementaties gaan doen de komende jaren, optimaal ondersteunen.”

Jesse Grift (CEO) en Tony Nguyen van Govin: ” We doen mee met het LightSpeed accelerator programma, omdat we denken dat Sdu een goede internationale partner voor ons kan zijn. Dit is een goed moment om het op te pakken, omdat het ook internationaal gezien steeds belangrijker wordt. Onze verwachting van de samenwerking met Sdu en het LightSpeed Accelator programma is om een duidelijker beeld te krijgen hoe interessant het is om met Govin internationaal te gaan. We hopen op de kennis en het netwerk van Sdu om die in te kunnen zetten voor de projecten en we hebben er vertrouwen in dat het goed mogelijk is.”

Over het LightSpeed Accelerator programma

Sinds 2021 heeft Lefebvre Sarrut open innovatie omarmd en start-ups ondersteund via hun Europese LightSpeed Accelerator-programma. Nu in zijn derde jaar heeft de LightSpeed Accelerator tot doel een sterke innovatie-ecosysteem op te bouwen, verbindingen te creëren, samenwerking te bevorderen, de adoptie van nieuwe technologieën te stimuleren en organisaties vooruit te helpen in het aanpassen aan veranderende marktbehoeften.

Foto: Stefan Loos (Salacia), Inger Van Der Stok (Sdu), Tony Nguyen (Govin), Ruben Callens (Sdu), Esther van Doesburg (Sdu), Kees Kerstens (Salacia), Saskia Smeele (Sdu), Ivo Audenaerd (Sdu), Jesse Grift (Govin).