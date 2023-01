De kiellegging van het eerste schip ter wereld dat volledig op waterstof gaat varen, de Neo Orbis, is met het lassen van een muntje voor voorspoed en geluk voor het schip en haar bemanning een feit. De Neo Orbis gaat op natriumboorhydride varen en zal daardoor volledig emissieloos zijn.

De kiellegging markeert de start van de bouw. Naar verwachting zal de bouw eind tweede kwartaal afgerond zijn. De tweede helft van het jaar zal in het teken staan van het plaatsen van de installatie die de natriumboorhydride-korrels met puur water gaat mengen waardoor er waterstof ontstaat. Ook de bouw van het schip bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog is innovatief. Alle onderdelen van de romp van het schip liggen als een knippatroon klaar. De lassers zullen de onderdelen aan elkaar zetten.

Neo Orbis is mede tot stand gekomen met een subsidie van H2SHIPS, een Europees project dat de maritieme toepassing van waterstof verder wil ontwikkelen voor de regio Noord-West Europa om daarmee de emissies ingrijpend te verlagen. Dit vlaggenschip is dan ook ter inspiratie voor de rest van de scheepvaart zoals de binnenvaart, shortsea, baggerij, offshore en marineschepen. De eerste onderzoeken hiernaar lopen al.

De verwachting is dat Neo Orbis, dat voor Nieuwe Wereld staat, in 2024 in de vaart komt. Meer informatie over de bouw, techniek en innovatie kun je lezen in de Neo Orbis brochure.