De Neo Orbis, het waterstofschip van Port of Amsterdam, wordt gebouwd door Next Generation Shipyards uit Lauwersoog. Deze scheepswerf heeft de gunning gekregen na een Europees aanbestedingstraject. Door continu te zoeken naar duurzame toepassingen en technieken, werkt Next Generation Shipyards aan het stimuleren van emissieloze scheepvaart. Dit sluit goed aan op de visie Schone Scheepvaart, waarmee Port of Amsterdam toewerkt naar emissievrije scheepvaart in de Amsterdamse haven in 2050. Door samen aan dit innovatieve waterstofschip te werken, komen ze daar een stap dichterbij.

Pilot voor schone scheepvaart

De Neo Orbis is het pilotschip dat voor het Europese programma H2Ships wordt gebouwd. Het is het eerste schip ter wereld dat elektrisch zal varen, voortgestuwd met waterstof in vaste vorm als energiedrager: natriumboorhydride. Het grote voordeel van deze waterstofdrager is de hoge energiedichtheid en dat het op veel plekken veilig kan worden gebunkerd. Het schip dient zo als scale up voor binnenvaart, shortsea, baggerij, offshore en mogelijk ook patrouilleschepen en marineschepen. Voor Port of Amsterdam gaat de Neo Orbis als vlaggenschip fungeren. Naar verwachting wordt in juni 2023 gestart met proefvaren.

Duurzaam ontwerp en bouw

Het ontwerp van de Neo Orbis komt van Wijk Yacht Creations. De innovatieve waterstofinstallatie is een ontwerp van H2 CIF. Het project wordt gesubsidieerd door Interreg North West Europe.