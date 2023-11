Lenten Scheepvaart gaat de boeken in als de eigenaar van het allereerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof ter wereld. De rederij zet hiermee een nieuwe standaard. Een belangrijke stap naar zero-emission transport over de Nederlandse binnenwateren. Het Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie (WEVA) is gerealiseerd door Concordia Damen. Op maandag 23 oktober was de technische proefvaart, waarbij het schip door Lloyd’s Register werd gekeurd en een voorlopig certificaat ontving om in gebruik te worden genomen. Op dinsdag 14 november bezocht Zijne Majesteit de Koning de Antonie in Duisburg. De Koning deed dit in het kader van een van een informatieve en economische waterstofmissie naar Duitsland en liet zich onder meer informeren over/door waterstof gerelateerde organisaties in Noordrijn-Westfalen en het RH2INE-netwerk.

Bart van Driel, projectleider bij Concordia Damen, was erbij. Doordat de waterstofcontainers die eind dit jaar worden verwacht, nog niet aan boord zijn geïnstalleerd, kon de aandacht volledig uitgaan naar het testen van de geavanceerde diesel-elektrische voortstuwing.

Van Driel: “De brandstofcel dient straks na de installatie van het distributiepaneel en de plaatsing van de waterstofcontainers als energieleverancier voor de batterijpakketten. De brandstofcel zelf, die waterstof omzet in elektriciteit, is al aan boord geplaatst. Het is na de levering van het distributiepaneel nog een kwestie van het inmeten en produceren van de laatste stukken leidingwerk en het inregelen van de brandstofcelinstallatie zelf. De diesel generator wordt dan niet meer gebruikt, waardoor de Antonie volledig emissieloos gaat varen.”

Pieter Baggerman, Naval Architect bij Concordia Damen en nauw betrokken geweest bij het innovatieve scheepsontwerp: “We kijken ernaar uit dat Ms Antonie nog voor het einde van het jaar haar eerste volledig emmissieloze mijlen kan gaan varen.”

Volledige circulaire keten

Het drogeladingschip gaat zout vervoeren voor Nobian, Europese leider in de productie van essentiële chemicaliën voor diverse industrieën. Al jaren vaart Lenten Scheepvaart zout van Delfzijl naar de Nobian fabriek in de Botlek. Het bedrijf maakt van dit zout onder meer chlooralkali, met als restproduct waterstof. De waterstof die in het productieproces van chlooralkali ontstaat, vormt straks de schone brandstof voor Ms Antonie. Een schoolvoorbeeld van een circulaire keten. Met drie waterstofcontainers aan boord heeft Ms Antonie straks voldoende energie beschikbaar voor een volledig zero-emission transport tussen Delfzijl-Rotterdam-Delfzijl. Met subsidie is inmiddels een waterstofbunkerstation gerealiseerd in Delfzijl.

Duurzame binnenvaartschepen

Concordia Damen heeft inmiddels een aanzienlijk portfolio opgebouwd als het gaat om de bouw van duurzame binnenvaartschepen. Diverse aan hen en aan hun klanten toebedeelde maritieme awards getuigen van de ‘drive’ om steeds weer te innoveren en de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is.

Het WEVA project is een gezamenlijke inspanning van Concordia Damen Shipbuilding in samenwerking met onder andere CCM3, Nedstack Fuel Cell Technology, Nobian, Energy TransStore, NRPC en opdrachtgever Lenten Scheepvaart. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Rijksdienst voor Infrastructuur en Waterstaat.