Starbucks zet stappen op het gebied van duurzaamheid

Starbucks heeft een aantal aankondigingen gedaan van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo gaat het bedrijf een duurzaamheidsobligatie van 1 miljard dollar uitschrijven. Daarnaast heeft Starbucks, in het kader van het tegengaan van plastic afval, zich aangesloten bij het WWF en de Ellen MacArthur Foundation. Ook is Starbucks de strijd aan gegaan tegen voedselverspilling.

Duurzame obligatie

Starbucks heeft een Duurzaamheidsobligatie van 1 miljard dollar aangekondigd. Dit is de grootste tot nu toe en de derde in Starbucks haar financiële portefeuille, welke gedeeltelijk gefinancierd is door Europese investeerders. Deze fondsen zullen de aanpak van ethisch ingekochte koffie en het Greener Retail-initiatief ondersteunen, evenals het werken aan duurzamere bekers en verpakkingen. In 2016 werd voor de eerste keer een U.S. Corporate Sustainability Bond uitgegeven en deze nieuwe mijlpaal laat zien dat de wereldwijde financiële gemeenschap nog steeds geïnteresseerd is in het ondersteunen van milieuprojecten. Zie het engelstalige persbericht voor meer details.

Plastic afval

Starbucks heeft zich aangesloten bij het WWF en de Ellen MacArthur Foundation als een van de belangrijkste leden van een nieuw programma om enkele van de grootste namen uit het bedrijfsleven samen te brengen om zich aan plastic-afvalverplichtingen te houden. Hierbij worden meetbare oplossingen gebruikt om de voortgang bij te houden. De nieuwe hub, ReSource, probeert dit enorme potentieel te benutten door bedrijven te helpen hun grootschalige plastic verplichtingen af te stemmen op de specifieke activiteiten via de hub. Op deze manier helpen zij de verplichtingen te ontwikkelen van aspiraties tot betekenisvolle en meetbare acties.

Voedselverspilling

Naast deelname aan de strijd van de overheid tegen voedselverspilling door zich aan te melden bij Step up to The Plate, deelde Starbucks de update dat het de voedselverspilling in Britse winkels met een derde in de afgelopen 18 maanden had verlaagd en £ 175.000 aan Action Against Honger heeft kunnen doneren. Als onderdeel van het opschalen van belangrijke initiatieven zullen de Starbucks-winkels in Spanje nu alle food-opties die dicht bij de houdbaarheidsdatum zijn aanbieden tegen 50% korting in het laatste uur dat de winkels open zijn. Alle opbrengsten worden geschonken aan het internationale goede doel Action Against Hunger, om gemeenschappen in nood te ondersteunen. Dit bouwt voort op werk dat al is gedaan in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.