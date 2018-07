Staatssecretaris en 50 bouwbedrijven ondertekenen Betonakkoord

De Nederlandse bouw neemt zijn eigen toekomst grondig op de schop. Op dinsdag 10 juli tekenden zo’n 50 van de grootste spelers het Betonakkoord onder leiding van MVO Nederland. Elk jaar komt er in Nederland 15 miljoen m3 nieuw beton bij, en producenten, opdrachtgevers en aannemers spreken nu af om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ondertekende het Betonakkoord als bewindspersoon namens haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doen nog drie andere ministeries mee: Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Van Veldhoven: “De tijd van maken, gebruiken en vervolgens weggooien is voorbij. Nederland werkt aan een economie zonder afval, en dat geldt net zo goed voor beton. Een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, óf werk maken van een circulaire economie en ook in ons beton gaan werken met gerecyclede grondstoffen. En dat is precies wat het Betonakkoord doet. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs.”

Overige ondertekenaars zijn onder andere ProRail en Rijkswaterstaat als opdrachtgevers, Strukton, BAM en VolkerWessels als bouwondernemingen en Cementbouw en VBI als producenten.

De impact van beton

Beton is overal. Wereldwijd komt er 10 kilo per persoon per dag bij, en alleen in Nederland al gebruiken we ieder jaar 15 miljoen m3 nieuw beton. De betonketen is daarmee een van de meest invloedrijke sectoren op het gebied van gebouwde omgeving, infrastructuur, werkgelegenheid en milieu. Positief en negatief: Nederlands beton is verantwoordelijk voor 3,7 Megaton aan koolstofdioxide per jaar, dat is 4% van de industrie en ruim 2% van de totale nationale uitstoot.

Keten neemt het initiatief

Marinus Schimmel, directeur van BAM Infra Nederland: “Duurzaamheid en circulaire toepassing van materialen zijn al jaren kernwaarden binnen ons bedrijf. Als zich dan de mogelijkheid voordoet om met de hele keten zulke grote stappen te zetten, dan is dat erg krachtig.”

Belangrijkste afspraken in het Betonakkoord