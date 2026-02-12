GIGA Storage en Repowered kondigen vandaag de ondertekening aan van een route-to-market contract voor Project Rhino, het batterij-energieopslagsysteem (BESS) van GIGA Storage in Lelystad, Flevoland. GIGA Storage heeft de 12 MW-batterij tot nu toe succesvol in eigen beheer aangestuurd en geoptimaliseerd maar zal de operationele aansturing per 1 april 2026 overdragen aan slimme energieleverancier Repowered voor een periode van twee jaar.

De Rhino-batterij, met een vermogen van 12 MW / 7,5 MWh, was het eerste project van GIGA Storage en bij de ingebruikname in 2020 de grootste batterij van Nederland. Het systeem is in staat een jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit op te slaan die vergelijkbaar is met het verbruik van circa 5.000 huishoudens. De batterij is gevestigd op de testlocatie van Wageningen University & Research in Lelystad, naast het windpark Neushoorntocht en aangesloten op het gesloten distributiesysteem Smart Grid Flevoland. De BESS is ontworpen om hernieuwbare energie op te slaan en deze op strategische momenten terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Daarmee draagt de batterij bij aan een stabieler en betrouwbaarder energiesysteem en een optimaal gebruik van duurzame energie.

In de eerste vijf jaar heeft GIGA Storage de Rhino BESS succesvol in eigen beheer aangestuurd en geoptimaliseerd, waarbij het bedrijf bepaalde wanneer en hoeveel energie werd opgeslagen en aan het net werd geleverd. Naarmate het bedrijf is gegroeid, is de strategische focus verschoven naar het opzetten en beheren van een ecosysteem met toonaangevende operatoren die de GIGA BESS-portfolio in Nederland, België en Duitsland kunnen optimaliseren. Repowered zal vanaf 1 april 2026 voor de komende twee jaar de aansturing en optimalisatie van de Rhino BESS overnemen.

“Het in eigen beheer managen en optimaliseren van Rhino heeft ons in staat gesteld interne capaciteiten op te bouwen en diepgaande expertise in energiemarkten te ontwikkelen,” zegt Kevin Dijkers, CEO van GIGA Storage. “Met onze recente groei en ambitie om verder op te schalen in Europa, werd het echter noodzakelijk om de operationele aansturing uit te besteden. Met hun uitgebreide ervaring in het optimaliseren van vergelijkbare BESS-assets, sterke data-analysecapaciteiten en marktkennis is Repowered de ideale partner voor deze volgende fase van de Rhino batterij.”

“Ik ben zeer verheugd dat GIGA Storage Repowered heeft geselecteerd als ‘go-to-market’- en optimalisatiepartner voor de Rhino BESS,” zegt Dirk Jan Masselink, Directeur van Repowered. “Als pionier en marktleider in de Nederlandse energieopslagmarkt heeft GIGA Storage een standaard gezet voor afnameovereenkomsten voor batterijopslagsystemen in Nederland. Deze samenwerking versterkt de positie van Repowered als koploper in merchant-gebaseerde afnameoplossingen en ondersteunt onze missie om een portfolio van flexibele energie-installaties op gigawattschaal op te bouwen die de versnelling naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem mogelijk maken.”

Over GIGA Storage

GIGA Storage, opgericht in 2018 en sinds 2024 ondersteund door de toonaangevende infrastructuurinvesteerder InfraVia Capital Partners, ontwikkelt en exploiteert grootschalige batterij-energieopslagsystemen die duurzaam opgewekte elektriciteit opslaan en terug leveren aan het net op momenten dat die het hardst nodig is. Door vraag en aanbod te balanceren helpt GIGA Storage netonbalans, congestie en het afschakelen van hernieuwbare energie te voorkomen. Met volledige projectcontrole van begin tot eind, diepgaande interne expertise en sterke financiële steun realiseert GIGA Storage betrouwbare en schaalbare projecten die een essentiële rol spelen in de Europese energietransitie.

In 2020 lanceerde GIGA Storage project Rhino in Lelystad, ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University en het eerste grootschalige energieopslagproject in Nederland. Rhino werd gevolgd door Buffalo (2022), eveneens in Lelystad, en Giraffe (2025) in Amsterdam. Het bedrijf bouwt momenteel Leopard in Delfzijl (300 MW / 1.200 MWh), heeft de ontwikkeling van Green Turtle in Dilsen-Stokkem, België (700 MW / 2.800 MWh) opgestart en heeft zijn eerste grootschalige BESS-project in Duitsland verworven.

Over Repowered



Repowered is een smart energy provider die eigenaren van grootzakelijke energieaansluitingen inzicht en grip geeft op hun energie. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, deskundig advies te geven en assets slim te sturen, helpt Repowered bedrijven het maximale uit hun energie te halen.

Dat doet Repowered op twee manieren. Met slimme services, waarbij bestaande energiesystemen 24/7 worden aangestuurd en geoptimaliseerd voor maximale prestaties op alle relevante energiemarkten. En met strategisch energieadvies, waarin experts flexibele energiesystemen ontwerpen die passen bij de operatie en duurzame ambities van de organisatie. Zo helpt Repowered bedrijven hun energie future-proof te maken.

Sinds de oprichting in 2019 in Groningen heeft Repowered ruim 400 MW regelbare energie onder contract en stuurt het meer dan 150 batterijen operationeel aan door heel Nederland. Met kantoren in Amsterdam en Groningen groeit het bedrijf van start-up naar scale-up, met als missie: duurzame energie op het juiste moment, op de juiste plaats, voor de juiste prijs.