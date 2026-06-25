Staatsbosbeheer en ReGeNL, het Nationaal Groeifondsprogramma dat de transitie naar regeneratieve landbouw wil versnellen, gaan een samenwerking aan. Samen willen zij de ontwikkeling van natuurinclusieve en regeneratieve landbouw in Nederland verder versterken. Door de samenwerking kunnen beide organisaties bestaande kennis, ervaringen en succesvolle aanpakken uitwisselen en verder opschalen.

Toegang tot aanvullende kennis

De samenwerking biedt directe voordelen voor de al ruim 70 natuurinclusieve boeren die grond pachten van Staatsbosbeheer. Deze boeren werken al actief aan het versterken van natuurwaarden op en rond hun bedrijf. Via ReGeNL krijgen zij nu toegang tot aanvullende praktijkkennis, onderzoek, leernetwerken en begeleiding bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering.

Staatsbosbeheer verpacht circa 40.000 hectare grond aan meer dan 3.000 agrariërs in Nederland. Binnen deze gebieden wordt gewerkt aan zowel landbouw- als natuurdoelen. ReGeNL brengt een landelijk netwerk van boeren, onderzoekers, ketenpartijen, overheden en financiers samen om de overgang naar regeneratieve landbouw te versnellen.

Zichtbaar maken maatschappelijke waarde

Daarnaast biedt het partnerschap kansen om de maatschappelijke waarde van boeren op het gebied van bodemgezondheid, biodiversiteit en waterkwaliteit beter zichtbaar te maken. Daarmee ontstaat ook meer inzicht in hoe deze prestaties in de toekomst kunnen worden gewaardeerd en beloond.

“De uitdagingen voor regeneratieve landbouw verschillen per gebied, maar de oplossingen ontstaan vaak samen met boeren en gebiedspartners,” zegt IJsbrand Snoeij, manager Gebiedsperspectief bij ReGeNL. “Door onze gezamenlijke kennis, ervaring en netwerken te verbinden, kunnen we boeren beter ondersteunen en succesvolle aanpakken breder toepassen. Zo bouwen we samen aan een landbouwsysteem dat werkt voor boer, natuur én maatschappij.”

Op weg naar duurzame grondgebonden landbouw

Nederland staat voor grote ecologische en maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en toenemende druk op de ruimte vragen om visie en brede samenwerking om natuur, mens en economie in balans te brengen. “Door juist met boeren samen te werken ontstaat er een duurzame grondgebonden landbouw waar natuur en landbouw weer verbonden zijn” zegt Karen te Boome, operationeel directeur bij Staatsbosbeheer.

De komende periode verkennen Staatsbosbeheer en ReGeNL hoe hun programma’s elkaar verder kunnen versterken. Daarbij staat het verbinden van praktijkervaring, kennisontwikkeling en gebiedsgerichte samenwerking centraal.