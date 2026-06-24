Op een koffieplantage in de Braziliaanse regio São Paulo werkte Ana Lucia Barbosa vier jaar lang aan het herstel van de bodem van haar plantage. Met zichtbaar resultaat: gezondere planten, meer weerbaarheid tegen droogte en een boerderij die beter bestand is tegen klimaatverandering; een ontwikkeling die wereldwijd koffieteeltgebieden onder druk zet.

Ana Lucia maakt deel uit van een groeiend netwerk van boeren dat samen met de Rainforest Alliance inzet op regeneratieve landbouw in Latijns-Amerika. Haar verhaal staat centraal in het 2025-jaarverslag Regeneration Takes Root, waarin de organisatie laat zien hoe investeringen in boeren, ecosystemen en markten op grote schaal impact genereren: van de hooglanden van Kenia tot cacaoboerderijen in Ghana en koffieplantages in Nicaragua.

De urgentie is groot. Landbouw is verantwoordelijk voor circa 80 procent van de ontbossing in de tropen, terwijl klimaatverandering de wereldwijde landbouwproductie tegen 2050 met tot wel 35 procent kan doen dalen. “Klimaatverandering is geen verzinsel, het is echt,” zegt Jean Louis Mva Ze, cacaoboer en coöperatievoorzitter uit Kameroen. “We moeten ons aanpassen, bossen beschermen en beter omgaan met het land dat we al hebben. Alleen zo kunnen we onze opbrengst verhogen en onze toekomst veiligstellen.”

Concrete impact in 64 landen

In 2025 realiseerde de Rainforest Alliance via 80 landschaps- en gemeenschapsprogramma’s en certificeringsactiviteiten impact in 64 landen, verdeeld over vijf pijlers: ecosystemen, biodiversiteit, bestaansmiddelen, klimaatbestendigheid en mensenrechten.

De resultaten op een rij:

5,5 miljoen ton vermeden of vastgelegde broeikasgasemissies (~1,3 miljoen auto’s van de weg)

11,9 miljoen hectare ecosystemen beschermd of hersteld (ongeveer ter grootte van IJsland)

10,8 miljoen boeren en arbeiders bereikt met kennis over rechten en praktijken

2,22 miljard USD extra boereninkomsten, inclusief 100 miljoen USD aan directe duurzaamheidspremies uitbetaald aan boeren.

“Het afgelopen jaar laat zien wat er mogelijk is als boeren worden ondersteund en bedrijven investeren in regeneratie,” zegt Santiago Gowland, CEO van de Rainforest Alliance. “Het stimuleren van regeneratieve landbouw draait om vertrouwen, en dat verdien je met geloofwaardig, aantoonbaar bewijs. Onze nieuwe Norm voor Regeneratieve Landbouw zorgt ervoor dat de impact op de bodem, de biodiversiteit en bestaansmiddelen voor boeren daadwerkelijk wordt gemeten en geverifieerd, en niet alleen maar wordt geclaimd. “Onze strategie voor 2030 gaat verder dan schade beperken: we richten ons op actief herstel, revitalisering en regeneratie van de bodem en ecosystemen van tropische bossen waarvan gemeenschappen en voedseleconomieën afhankelijk zijn.”

Nieuwe norm voor regeneratieve landbouw

Een belangrijke mijlpaal in 2025 was de publicatie van de Rainforest Alliance-Norm voor Regeneratieve Landbouw — een praktische en wetenschappelijk onderbouwde standaard met 119 criteria rond bodemgezondheid, waterbeheer, weerbaarheid en sociale impact. Het biedt boeren en bedrijven een specifiek traject om hun inzet in regeneratieve landbouwpraktijken te versterken en het land waarvan zij afhankelijk zijn actief te herstellen.

La Cumplida, een koffieplantage van 2.200 hectare in de noordelijke hooglanden van Nicaragua, is de eerste Rainforest Alliance-gecertificeerde regeneratieve boerderij ter wereld. Het landbouwbedrijf, dat al meer dan 20 jaar gecertificeerd is volgens de Norm voor Duurzame Landbouw, heeft zijn werkwijzen verfijnd volgens de nieuwe Norm voor Regeneratieve Landbouw, met tastbare resultaten: bijen, spinnen en vogelsoorten die op natuurlijke wijze koffieplagen bestrijden, zijn teruggekeerd, de erosie is afgenomen en microklimaten herstellen zich.

Impact op vijf continenten

Achter de cijfers gaan gemeenschappen schuil die het werk doen. In Ghana bracht het EU LEAN-project van de Rainforest Alliance boeren, lokale overheden en bedrijven samen om 1,3 miljoen bomen te planten en meer dan 181.000 hectare duurzaam te beheren. In Peru lieten inheemse Kichwa-vrouwen hun door vrouwen geleide textielbedrijf in één jaar tijd met 35% groeien door traditionele technieken te combineren met nieuwe samenwerkingsverbanden op de markt. In Karnataka, India, waar koffieplantages grenzen aan leefgebieden van olifanten, heeft de Rainforest Alliance in samenwerking met lokale autoriteiten meer dan 1.000 boeren en spoorzoekers getraind in het veilig samenleven met olifanten, waardoor de schade aan gewassen en conflicten met de lokale gemeenschap – die het levensonderhoud van de boeren ondermijnen – zijn teruggedrongen.

Het Rainforest Alliance Certified-keurmerk staat inmiddels op 66.000 producten in 172 landen, waardoor consumenten over de hele wereld erop kunnen vertrouwen dat hun aankopen bijdragen aan florerende landschappen en gemeenschappen waar mens en natuur in harmonie samenleven. Hoewel er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt, is het werk nog lang niet af. De Rainforest Alliance roept bedrijven, overheden en investeerders op om hun inzet voor regeneratieve landbouw te vergroten en boeren te steunen die in de frontlinie van deze transitie staan.

Bekijk het volledige rapport: https://www.rainforest-alliance.org/annual_report/2025. En voor impact data, neem een kijkje op https://www.rainforest-alliance.org/impact.