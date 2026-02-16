Na een zorgvuldige selectie en screening door de jury’s zijn de genomineerden voor de Koning Willem I Prijs bekendgemaakt. De prijs geldt als één van de meest prestigieuze ondernemerschapsprijzen van Nederland en bekroont bedrijven die uitblinken in durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, innovatie en toekomstgericht ondernemerschap. De selectie vond plaats na beoordeling door de regiojury’s en vakjury, bestaande uit vooraanstaande ondernemers en experts uit het bedrijfsleven.

De volgende bedrijven zijn genomineerd voor de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB:

– Delft Imaging

– Groothuis Bouwgroep

– GWS dé schoonmaker

– Hanzestrohm

– Hof van Saksen

– Polarsteps

– Trending Tea BV

De volgende bedrijven zijn genomineerd voor de Koning Willem I Prijs in de categorie Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap:

– Cotap B.V.

– DO IT Organic

– Droppie (Cleancycle BV)

– HackShield Future Cyber Heroes

– Rever Workplace Innovators

– Yumeko

– Zeefier

De jury prijst deze ondernemingen om hun ondernemerschap, innovatieve kracht en de manier waarop zij inspelen op maatschappelijke en economische uitdagingen.

Vervolg: pitchdagen

De genomineerden krijgen binnenkort de gelegenheid om zich jdens de pitchdagen te presenteren aan de vakjury. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de bedrijven dieper in op hun strategie, impact en toekomstvisie. Op basis hiervan selecteert de vakjury uiteindelijk de finalisten.

De Koning Willem I Prijs wordt toegekend aan ondernemingen die laten zien hoe ondernemerschap bijdraagt aan een sterke, duurzame en veerkrachge economie in Nederland.