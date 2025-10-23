SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, heeft de opdracht gekregen om de installatie en elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren voor een van de grootste batterij-energieopslagsystemen (BESS) in Europa. Het “Mufasa”-park, dat in aanbouw is in de Noordzeehaven van Vlissingen, een knooppunt voor hernieuwbare energie in Nederland, zal bijdragen aan een stabielere elektriciteitsvoorziening door de elektriciteitsnetten in evenwicht te brengen en te beveiligen. De faciliteit zal worden uitgerust met een batterij-energieopslagsysteem van 372 Tesla-megapacks en een opslagcapaciteit hebben van 1.400 megawattuur en een vermogen van 350 megawatt. Dit project zal ook bijdragen aan een duurzamere energievoorziening.

Een strategische stap in de energietransitie

Het batterijpark, ontwikkeld in opdracht van Lion Storage, is ontworpen om fluctuaties in het elektriciteitsnetwerk op te vangen en heeft een opslagcapaciteit vergelijkbaar met het verbruik van 200.000 huishoudens. SPIE Nederland is geselecteerd als verantwoordelijke partner voor de engineering en uitvoering van dit omvangrijke project, dat naar verwachting twee jaar in beslag neemt.

Multitechnische expertise voor een integraal project

Dankzij de brede expertise van SPIE omvat het project een scala aan specialistische installatiewerkzaamheden, waaronder de aanleg van een hoogspanningsschakeltuin, een afsluitbaar hekwerk, brandmeldinstallaties, camerasystemen en brandwatervoorzieningen. Tesla is hoofdaannemer en levert de accupakketten, transformatoren en besturingsruimtes, terwijl SPIE zorgt voor de volledige installatie en beveiliging volgens de strikte specificaties van Tesla.

Een bijzondere uitdaging binnen dit project is de verspreiding van de batterijen over twee locaties. Om deze te verbinden met de hoogspanningsstations van TenneT moet een afstand van ruim drie kilometer worden overbrugd. Dit vereist innovatieve technieken, zoals gestuurde boringen en een grootschalige kabelinstallatie.

Megabatterijen als sleutel tot een stabiel energienet

Met de energietransitie in volle gang wordt energieopslag steeds belangrijker. Batterijparken zoals ‘Mufasa’ zorgen ervoor dat de variabele opbrengst van wind- en zonne-energie efficiënt wordt opgeslagen en op het juiste moment beschikbaar is. Dit draagt niet alleen bij aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energienet, maar versnelt ook de transitie naar een duurzamere energievoorziening.

Met haar expertise en innovatieve oplossingen speelt SPIE een cruciale rol in deze ontwikkeling en zet zij zich in voor een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem.