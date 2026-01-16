Boskalis’ duikondersteuningsvaartuig BOKA Da Vinci heeft een uniek project afgerond in het noordelijke deel van de Noordzee. Er werden diverse onderzeese installatiewerkzaamheden uitgevoerd voor INEOS in het Nini olie- en gasveld voor de kust van Denemarken, waardoor het veld gedeeltelijk kan worden hergebruikt voor de opslag van CO2.

In minder dan een maand tijd heeft Boskalis Subsea Services verzadigingsduikers en een op afstand bediend voertuig ingezet om een dynamische slang voorzien van 49 drijfmodules op de zeebodem te installeren. Na succesvolle installatie werd het pijpuitstuk met precisie op de zeebodem geplaatst waarna de statische slang in twee aparte delen werd geplaatst. Deze vitale onderzeese infrastructuur stelt de klant in staat om de CO2 op te slaan die aan ons land gevangen is in het uitgeputte olie- en gasveld. De CO2 wordt getransporteerd naar het Nini veld door een speciale bulkvrachtdrager die aansluit op de dynamische slang die door Boskalis is geïnstalleerd. Via deze slang wordt het CO2 geïnjecteerd in de nieuwe opslagplaats.

De betrokkenheidbij het door INEOS geleide koolstofafvang en -opslagproject Greensand weerspiegelt hoe Boskalis zijn onderzeese ervaring blijft toepassen op nieuwe energieontwikkelingen. Hoewel Boskalis Subsea Services goed gevestigd is in onderzeese ontmantelings-, inspectie-, reparatie- en onderhoudsactiviteiten, benadrukt dit project hoe deze mogelijkheden ook initiatieven voor CO2-opslag in de Noordzee kunnen ondersteunen.