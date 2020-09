Spa behaalt hoogst mogelijke certificering voor duurzaam waterbeheer

De site van mineraalwatermerk Spa – Spa Monopole – heeft het Platinum label ontvangen van Alliance for Water Stewardship (AWS) voor zijn inzet op het gebied van duurzaam waterbeheer. Het behalen van het hoogste niveau van dit internationaal gerenommeerde label is de beloning voor meer dan 130 jaar bescherming van de waterbron en de natuur in Spa. Het moederbedrijf van Spa, Spadel, streeft ernaar om tegen 2025 een Platinum label in de wacht te slepen voor al zijn sites in België, Frankrijk en Bulgarije.

Altijd beschermen

Het familiebedrijf Spadel, onder meer bekend van de mineraalwaters Spa en Bru, wordt al jarenlang erkend voor zijn inzet op het gebied van duurzaam waterbeheer en het beschermen van zijn bronnen. De zuiverheid van zijn mineraalwaters is immers onlosmakelijk verbonden met de zuiverheid van de waterwinningsgebieden. Zo komt het mineraalwater Spa uit één van de grootste beschermde natuurgebieden van Europa. De eerste beschermingswet dateert van 1772, de eerste beschermde zone werd ingesteld in 1889.

Internationaal gerenommeerd label

Met het behalen van het Platinum AWS label voor Spa Monopole, versterkt Spadel zijn pioniersrol op het vlak van natuurbescherming. Alleen bedrijven die voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van duurzaam waterbeheer, komen in aanmerking voor een AWS-certificering, waarbij Platinum het hoogst haalbare is. In het certificeringsproces is onder meer onderzocht of Spa Monopole voldoende rekening houdt met alle risico’s zoals mogelijke vervuiling, of er een samenwerking is met alle belanghebbenden in de directe omgeving voor het beheer en de bescherming van het water en de natuur eromheen en of het water op de productiesite op een duurzame manier wordt beheerd.

CEO van Spadel, Marc du Bois: “Spa Monopole is de eerste Europese productiesite in de mineraalwatersector die het Platinum niveau van AWS heeft behaald. Wij zijn hier uiteraard heel trots op en dit bevestigt ook Spa Monopole’s uitzonderlijke vakmanschap op het gebied van duurzaam waterbeheer. Dankzij onze expertise en de maatregelen die we blijven nemen om onze bronnen zo goed mogelijk te beheren en ons mineraal- en bronwater op een duurzame manier te bottelen, ben ik ervan overtuigd dat onze andere sites in België, Frankrijk en Bulgarije ook het Platinum Label zullen behalen tegen 2025.”