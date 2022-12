Planon kondigt met trots aan dat de Planon Innovation Campus een Platinum WELL certificering heeft ontvangen. De prestigieuze onderscheiding van het International WELL Building Institute (IWBI) werd toegekend onder WELL v2, de nieuwste versie van de WELL Building Standard. WELL is de meest vooraanstaande bouwnorm gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen via de gebouwen waarin we wonen, werken, leren en spelen. Planon is het eerste bedrijf in Nederland dat de certificering onder WELL v2 heeft behaald.

De WELL Building Standard is een op prestaties gebaseerd certificeringssysteem dat de best practices in ontwerp en bouw koppelt aan empirisch wetenschappelijk onderzoek. Het is het resultaat van zeven jaar diepgaand onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met vooraanstaande artsen, wetenschappers en professionals uit de industrie. De Planon Innovation Campus behaalde de WELL-certificering op platina niveau op basis van criteria in tien categorieën – lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijk welzijn en gemeenschap. Het IWBI is de toonaangevende autoriteit voor het transformeren van gezondheid en welzijn met een people-first benadering van gebouwen, organisaties en gemeenschappen.

Pierre Guelen, CEO en oprichter van Planon: “In ons bedrijf geven we hoge prioriteit aan de gezondheid van onze collega’s. Wij geloven dat een ruimte het vermogen heeft om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van elke werknemer positief te beïnvloeden. Dat idee stond voorop toen we onze state-of-the-art Planon Innovation Campus creëerden – een ruim, slim en duurzaam kantoorgebouw dat een goed voorbeeld is van het kantoor van de 21e eeuw. Het behalen van de WELL-certificering op platina niveau is een bewijs van onze visie, expertise en capaciteiten, en daar zijn we erg trots op!”

Naast een kantoorgebouw herbergt de Innovation Campus een grote ‘biofiele’ kas van glas en staal met een esthetisch aantrekkelijke en uitnodigende groene ontmoetingsruimte: de Planon Jungle. Aspecten die de Planon Innovation Campus hebben geholpen de WELL-certificering op platina niveau te behalen zijn onder meer ergonomische bureaustoelen, bureaufietsen, drinkwater van hoge kwaliteit, de fitnessruimte, de gemeenschappelijke tuin en het aanbod van gezond voedsel in de food court. Ook de luchtkwaliteit, de lichtintensiteit in de kantoren en gemeenschappelijke ruimten, de ontspanningsruimte, de overdekte toegang tot natuur, de rookvrije ruimte en vele andere kenmerken droegen bij aan de prestatie.

‘We zijn verheugd over de prestatie van de Planon Innovation Campus – de eerste in Nederland die een WELL-certificering op het Platinum-niveau onder WELL v2 heeft verkregen’, aldus Ann Marie Aguilar, Senior Vice President, EMEA, IWBI. ‘Hun toewijding aan gezondere locaties en de gemeenschappen die daarvan profiteren is een inspiratie voor de regio.’

WELL is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat het verband onderzoekt tussen de gebouwen waar we de meeste tijd doorbrengen en de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in deze gebouwen. Om door het IWBI een WELL-certificaat toegekend te krijgen, onderging de Planon Innovation Campus grondige tests en een eindevaluatie door derden om er zeker van te zijn dat het aan alle functie-eisen voldeed.