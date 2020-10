Søstrene Grene zet duurzaamheid bovenaan de agenda

Deze week lanceert Søstrene Grene het nieuwe maatschappelijke verslag waarin de initiatieven en ambities van het bedrijf op gebied van duurzaamheid zijn opgenomen.

Duurzaamheid is onderdeel van de algemene strategie

De twee zussen, Anna en Clara, zijn de karakters achter Søstrene Grene. Zij vertegenwoordigen orde en eerlijkheid, respect voor de medemens, moed om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzamere toekomst. Voor Søstrene Grene gaat duurzaamheid daarom over verantwoordelijkheid en het verschil maken, niet alleen op mondiaal niveau, maar ook lokaal. Volgens CEO Mikkel Grene is dat zo sinds het begin in 1973. Mikkel Grene vult aan:

“Om ervoor te zorgen dat dit voor alle medewerkers en onze klanten op de eerste plaats komt, hebben we verantwoordelijkheid tot een geïntegreerd onderdeel van onze algemene bedrijfsstrategie gemaakt. We moeten verantwoordelijkheid en duurzaamheid meenemen in alle bedrijfsprocessen en daar zullen we de komende jaren veel aandacht aan besteden. Ik denk dat we zoveel hebben om trots op te zijn. We hebben veel projecten lopen en we willen tot de besten op dit gebied behoren. Het belangrijkste is dat onze klanten op de hoogte moeten zijn van onze initiatieven, zodat ze hiermee rekening kunnen houden bij het kiezen van onze producten.”

Veilige producten zorgen voor het vertrouwen van de klant

De klanten van de keten moeten zich veilig voelen wanneer ze bij Søstrene Grene winkelen. Daarom wil het bedrijf duidelijkheid scheppen over hoe zij omgaan met productveiligheid, het testen op schadelijke stoffen in de producten en de continue focus op het introduceren van meer producten met certificeringen en labels.

“We krijgen vaak vragen van onze klanten over de stoffen en materialen van onze producten, maar ook over hoe deze worden geproduceerd. Wanneer we een nieuw product lanceren, heeft dit een lang testproces doorlopen, met onder meer kwaliteits- en veiligheidscontroles en chemische en fysische tests. Dit om ervoor te zorgen dat het product veilig te gebruiken is en aan de wettelijke vereisten voldoet. In veel gevallen gaan onze eisen ook verder dan de wettelijke eisen. Bovendien hebben we de ambitie om nog meer producten te introduceren met vrijwillige certificeringen en labels, zoals FSC®, het Nordic Ecolabel en GOTS, aangezien deze bijdragen aan de veilige winkelervaring,” zegt Liv Vestergaard, Head of Quality & Compliance bij Søstrene Grene.

Bovendien stelt de kwaliteitsmanager dat Søstrene Grene lid is van amfori BSCI, een internationaal systeem voor het beheren en controleren van leveranciers. Amfori BSCI heeft meer dan 2.000 internationale bedrijven als leden. De gedragscode van BSCI verbiedt onder andere kinderarbeid, corruptie en discriminatie, en waarborgt tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van de arbeiders in de fabrieken.

Ondersteuning onderwijs gemargineerde meisjes in samenwerking met Plan International

Een deel van het verantwoordelijkheidsinitiatief van Søstrene Grene omvat ook liefdadigheid. De keten heeft zojuist de samenwerking met Plan International verlengd, dat zich richt op het ondersteunen van het onderwijs aan gemarginaliseerde meisjes in Oost-Afrika.

“Gendergelijkheid is een onderwerp dat erg belangrijk voor ons is en vooral onderwijs voor meisjes speelt een belangrijke rol bij de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Daarom willen we het belangrijke werk van Plan International op dit gebied ondersteunen. Als onderdeel van de samenwerking verkopen we geselecteerde producten in onze winkels en online, waar u door de producten te kopen een deel van het bedrag doneert aan onderwijs voor meisjes in Oost-Afrika. Met 90 miljoen bezoekers per jaar in onze winkels en veel volgers op social media, geloven we dat we kunnen helpen deze belangrijke boodschap te kanaliseren, ” zegt Mikkel Grene.

Midden in een digitale transformatie

Het duurzaamheidsinitiatief komt op een moment dat het familiebedrijf midden in een digitale transformatie zit, met de lancering van webwinkels op verschillende markten. Daarnaast ligt er een grote focus op het bieden van een nog betere en persoonlijkere winkelervaring aan de klant, zowel online als offline.

“We willen dat Søstrene Grene de digitale leiding neemt binnen de Europese retail. Het is een zeer uitgebreide transformatie van Søstrene Grene, waar we 3 jaar geleden mee zijn begonnen, naar ‘het bedrijf van de toekomst’. Hier is het niet meer dan normaal om verantwoordelijkheid en duurzaamheid te integreren in de vele nieuwe initiatieven en kansen die we krijgen om dingen anders te doen. Het betekent veel voor ons en voor onze klanten, ” zegt Mikkel Grene.

Voorbeelden van doelstellingen uit het rapport

– Eind 2022 moeten alle houten meubels, speelgoed en keukengerei gemaakt zijn van FSC®-gecertificeerd hout.

– Eind 2021 moeten alle kartonnen en papieren verpakkingen voor e-com het FSC® certificaat dragen, ook zal er veel aandacht zijn voor het verminderen van de hoeveelheid transport en productverpakkingen.

– Tegen het einde van 2022 moet een grote hoeveelheid textielproducten van Søstrene Grene OEKO-TEX®- of GOTS-gecertificeerd zijn en zullen er meer producten worden geïntroduceerd die zijn gemaakt van gerecyclede materialen.

Lees meer over het rapport