ICT Group is onlangs gecertificeerd voor ISO 14001, een tastbaar bewijs van een duurzame bedrijfsvoering. De duurzaamheidsrapportages krijgen structuur en transparantie door de Europese CSRD-richtlijn. ‘De CSRD biedt ons de kans onze impact nog transparanter te maken en steeds beter te laten zien dat we in control zijn’, zegt Peter Lamers, Quality, Health, Safety and Environment manager.

ICT Group zet belangrijke stappen op duurzaamheid

Het ISO 14001-certificaat stond al langer op het netvlies. “Veel Europese klanten vragen erom en het past bij ons Europese profiel”, vertelt Peter. “Het is een breed erkende internationale standaard. Zo kunnen we onze zichtbaarheid in het buitenland vergroten.” Met de ISO 14001-certificering toont ICT Group aan dat het aan de wettelijke milieueisen voldoet, de milieuprestaties continu verbetert en milieurisico’s beheerst. “Er wordt flink getoetst of je dat voor elkaar hebt en je moet goed uit kunnen leggen, maar ook onderbouwen, welke acties je hiervoor doet. We zijn geen productiebedrijf, maar leveren software en hebben kantoren en medewerkers. Onze ecologische impact is dus gering. Toch dwingt ISO 14001 ons veel bewuster naar alle milieuaspecten te kijken die voor ons relevant zijn.”

CO2-Prestatieladder

Verlagen van de CO2-emissies is bijvoorbeeld zo’n thema. Vorig jaar is ICT Group voor het hoogste niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd. Dit jaar is dat ook gelukt voor het vorig jaar overgenomen ICT TriOpSys. “Dat zat al op niveau 3, maar draait nu mee op ons hoge niveau 5. Dat is ook voor klanten weer gunstig. Zo proberen we alle certificaten van bedrijven die ICT Group overneemt, in te passen in de bestaande certificatiesystemen. Andersom had TriOpSys al ISO 14001. Van die kennis hebben wij dankbaar gebruik gemaakt, om helder te krijgen wat we hiervoor moesten regelen. Dat heeft dit proces zeker versneld.”

Zowel ISO 14001 als niveau 5 van de CO2-Prestatieladder schrijven voor dat ICT Group laat zien dat het voor hele keten zijn verantwoordelijkheid neemt. “In ketenanalyses hebben we in beeld gebracht waar de emissies het grootst zijn. Samen met onze klanten werken we aan oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen”, zegt Peter. Duurzaamheid is ook onderdeel van de vorig jaar opgestelde ‘Supplier Code of Conduct’ van ICT Group.

“Zo brengen we niet alleen onze eigen milieu-impact omlaag maar ook die van onze toeleveranciers. We proberen hier onze omgeving zoveel mogelijk in mee te nemen.” – Peter Lamers, Manager QHSE

Hetzelfde geldt voor de medewerkers van ICT Group. “Bij de onboarding komt duurzaamheid aan de orde en leggen we onder meer uit wat ICT Group aan duurzaamheid doet. We willen onze medewerkers graag meenemen in waar we op dit vlak voor staan. We zijn niet alleen met IT bezig, maar we zijn ook een duurzaam bedrijf. Medewerkers moeten ook beseffen dat het belangrijk is dit uit te dragen”, zegt Peter.

CSRD

De medewerking van andere bedrijven in de keten om bij te dragen aan duurzaamheid is vrijwillig en dat maakt het soms uitdagend om iets te bereiken. “Daarom is het goed dat er ook wettelijke verplichtingen zijn”, geeft Peter aan. Alle grote Europese bedrijven moeten werk gaan maken van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven om jaarlijks een rapportage uit te brengen over hun duurzaamheidsprestaties, zoals het verlagen van hun CO2-uitstoot. ICT Group moet dit vanaf 2027 doen. “We zijn druk met de voorbereidingen. De richtlijn omvat veel KPI’s. Met deze meetbare waarden kun je als bedrijf je prestaties op het gebied van duurzaamheid evalueren en rapporteren. Daar zijn we de data voor aan het verzamelen.”

Belangrijk voor ICT Group is dat de CSRD een Europese kapstok biedt om op een inzichtelijke en eenduidige manier te rapporteren aan de buitenwereld over wat het bedrijf allemaal gedaan heeft aan duurzaamheid. “De richtlijn sluit mooi aan op de werkwijze die we al hebben ingevoerd en de analyses die we doen om onze emissies in kaart te brengen, ook in de keten met klanten en toeleveranciers”, zegt Peter.

De CSRD helpt ICT Group ook om meer structuur te geven aan het ESG-beleid (Environmental, Social & Governance). “Zo kunnen we transparant en controleerbaar zijn over wat we aan duurzaamheid doen. We laten steeds beter zien dat we in control zijn. Dat is voor onze stakeholders van belang. Bovendien kunnen we ons beleid op een Europees niveau inpassen, wat net als ISO 14001 bijdraagt ons Europese profiel.”