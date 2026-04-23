Prologis heeft een zonnedakinstallatie van 3,3 MW in gebruik genomen op het nieuwe distributiecentrum voor Søstrene Grene op Prologis Park Venlo, dat vandaag officieel is geopend. De installatie bestaat uit 0,7 MW klantgebonden PV-capaciteit voor het eigen elektriciteitsverbruik op locatie en 2,6 MW netgekoppelde PV-capaciteit voor teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan het net. Het zonnedak is ontworpen om zowel de energiebehoefte van de gebruiker te ondersteunen als duurzame elektriciteit toe te voegen aan de lokale energiemix.

Het gebouw van circa 45.000 vierkante meter op Prologis Park Venlo is het eerste distributiecentrum van Søstrene Grene buiten Denemarken en bedient winkels en klanten in Nederland en de rest van Europa. De locatie is onderdeel van de inspanningen van Søstrene Grene om de CO₂-uitstoot te verminderen en de milieu-impact te verlagen binnen bouw, operatie en transport. Dit omvat onder meer de zonnedakinstallatie, duurzamere materiaalkeuzes en bouwmethoden die gericht zijn op lagere impact en toekomstig hergebruik.

Door producten dichter bij belangrijke afzetmarkten te positioneren, worden transportafstanden verkort en CO₂-emissies in de logistieke keten gereduceerd.

“We zijn verheugd Søstrene Grene te verwelkomen op Prologis Park Venlo DC9 en hen te ondersteunen in deze belangrijke stap in hun Europese groei. Dit project laat zien hoe de verwachtingen rond logistiek vastgoed veranderen: klanten vragen steeds vaker om meer dan alleen een strategisch gelegen gebouw. Ze zoeken een toekomstbestendige oplossing waarin ontwikkelkwaliteit, energieprestaties en operatie samenkomen,” aldus Gina Helmold, VP, Head of Capital Deployment & Leasing Benelux bij Prologis.

Het project in Venlo maakt deel uit van de bredere decarbonisatiestrategie van Prologis. De doelstelling om in 2040 net-zero te zijn over de gehele waardeketen is gevalideerd door het Science Based Targets initiative. Wereldwijd rapporteert Prologis momenteel meer dan 1 GW

aan zonne-energie, ondersteund door batterijopslag, binnen zijn portfolio.

“In Nederland draait het niet langer alleen om de vraag óf zonnedaken gerealiseerd kunnen worden, maar hoe projecten worden ontworpen binnen de beperkingen van het elektriciteitsnet. In Venlo hebben we één dak benut voor zowel eigen verbruik als teruglevering aan het net. Dat is een concreet voorbeeld van hoe logistiek vastgoed kan bijdragen aan de energietransitie,” aldus Melchert Duijve, VP Energy Solutions Europe bij Prologis.