Geniet jij ook zo van een geurig kopje koffie in de ochtend, een rustgevende kop thee, of heerlijke gerechten vol verse kruiden? Als bewuste consument wil je natuurlijk graag weten waar deze producten vandaan komen en of de boer die het product geoogst heeft er een eerlijke prijs voor heeft gekregen. Vandaag hebben we fantastisch nieuws dat ervoor gaat zorgen dat bedrijven in de toekomst makkelijker en transparanter het verhaal achter jouw boodschappen kunnen vertellen. Solidaridad en Fairfood kondigen met trots hun officiële fusie aan!

Vanaf 1 augustus 2026 bundelen we onze krachten onder de vlag van Solidaridad. Hiermee ontstaat een ijzersterke combinatie die de digitale expertise van Fairfood en het wereldwijde netwerk van Solidaridad samenbrengt om de positie van kleinschalige boeren te verbeteren.

Twee pioniers, één droom

Hoewel Solidaridad en Fairfood de uitdagingen in de sector historisch gezien vanuit verschillende hoeken hebben aangepakt, delen we dezelfde droom: een wereld waarin kleinschalige boeren een leefbaar inkomen verdienen, hun eigen toekomst kunnen vormgeven en produceren met respect voor de aarde en toekomstige generaties.

Solidaridad brengt bijna 60 jaar ervaring mee op het gebied van eerlijke handel. Met een internationaal netwerk in meer dan 40 landen verbindt Solidaridad de hele keten: van het ondersteunen van boeren bij het verduurzamen van hun landbouw, tot het stimuleren van bedrijven en merken om duurzamer in te kopen. Fairfood sluit zich hierbij aan als een wendbare, tech-gedreven non-profit die al meer dan 25 jaar ervaring heeft met het verduurzamen van voedselketens, samen met Nederlandse bedrijven. . Beide organisaties zetten zich in voor het belang van de boer en zorgen dat zij zelf invloed hebben op beslissingen die over hun inkomen gaan.

“Door de ondernemersgeest en digitale slagkracht van Fairfood rechtstreeks te integreren in de wereldwijde structuur van Solidaridad, bouwen we aan een nog sterkere motor voor verandering. Onze eerdere succesvolle samenwerkingen lieten al zien wat we samen kunnen bereiken. Deze fusie stelt ons in staat om bewezen digitale oplossingen op te schalen en transparante ketens de absolute standaard te maken.”

Wat betekent dit voor jouw koffie, thee en kruiden?

De fusie draait in de kern om slimme, open-source technologie die voor iedereen toegankelijk is.

Solidaridad omarmt de geavanceerde softwarepakketten van Fairfood (zoals Trace, Collect, Connect en Navigate). Hiermee bouwen we aan één krachtig digitaal ecosysteem. Voor jou als consument betekent dit dat de reis die jouw koffieboon of theeblad aflegt, nóg inzichtelijker, controleerbaarder en eerlijker wordt. Bedrijven kunnen dankzij deze data niet meer om de boer heen, en kunnen jou als consument de garantie geven dat de claims over duurzaamheid en eerlijke handel ook echt kloppen.

“Duurzaamheid in de keten vereist data die de boer net zo goed dient als de zakelijke inkoper. Door onze krachten te bundelen met Solidaridad zorgen we ervoor dat de open-source technologie die wij hebben ontwikkeld, de rechten van kleinschalige boeren blijft beschermen en bijdraagt aan een leefbaar inkomen.” Sander de Jong, Directeur van Fairfood

Continuïteit en nieuwe kansen

Voor de boeren in de landen waar Fairfood werkt verandert er niks in de lopende projecten. De overgang is zorgvuldig voorbereid zodat alle ondersteuning naadloos doorloopt via onze lokale netwerken. Financieel en strategisch staat de organisatie sterker dan ooit. Door de netwerken van donoren en bedrijven samen te voegen, ontstaan er volop nieuwe kansen voor deze nieuwe combinatie.