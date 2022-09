Lightyear, producent van auto’s rijdend op zonne-energie, is de nummer 1 startup van Nederland. Dat blijkt uit de LinkedIn Top Startups-lijst van 2022. Deze jaarlijkse lijst, die wordt samengesteld door de nieuwsredactie van LinkedIn op basis van een aantal factoren, vertegenwoordigt jonge, snelgroeiende bedrijven die in trek zijn bij professionals en succesvol inspelen op veranderende behoeften in de samenleving en in de markt. Dit jaar staan er opvallend veel startups in de lijst met een duurzaam karakter: nummer 1 Lightyear wordt opgevolgd door online supermarkten Picnic (elektrische bezorging aan huis) en Pieter Pot (verpakkingsvrije boodschappen in herbruikbare statiegeldpotten en -flessen).

Wie wil weten waar de wereld van morgen heen gaat, doet er goed aan de ontwikkelingen in de startup-wereld in de gaten te houden. De Top Startups van dit jaar concentreren zich dan ook sterk op de toekomst. Duurzaamheid én technologie spelen daarin een hoofdrol. Zo steeg solar autoproducent Lightyear van plek 5 in 2021 naar de nummer 1-positie dit jaar.

Maijke Receveur, Chief People and Processes Officer van Lightyear: “Meer dan ooit zoeken mensen naar betekenis in hun professionele leven. De aandacht van de wereld gaat uit naar de dreiging die klimaatverandering met zich meebrengt en het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen die deze dreiging tegengaan. Lightyear is één van de leiders van de transitie naar een toekomst met schone mobiliteit die met ons milieu samenwerkt in plaats van ertegen. Het grote voordeel daarbij van het zijn van een startup, is dat we werknemers de ruimte kunnen bieden om nieuwe dingen uit te proberen en echt hun stempel te drukken op het fundament van de organisatie. Er is geen “we hebben het altijd zo gedaan”-mentaliteit, simpelweg omdat we innoveren en iets compleet nieuws doen. We investeren in talent dat resoneert met die pioniersmentaliteit én met onze missie, en dat betaalt zich dubbel en dwars uit.”

Liza Jansen, chef nieuws bij LinkedIn: “De kijk op het professionele leven is de laatste jaren enorm veranderd. Maatschappelijk belang, zingeving en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat we ook binnen die kaders professionals tonen waar er kansen liggen om je te ontwikkelen bij bedrijven die passen bij een bepaald ideaal of wereldbeeld. Startups zoals deze zijn voorlopers op het gebied van duurzaamheid en technologie en kunnen een boost geven aan je loopbaan.”

Nieuwkomers in de lijst dit jaar zijn Pieter Pot, Bitvavo, OpenUp, JEX en Vesper. Dit is de volledige Top Startups lijst van 2022 in Nederland:

De LinkedIn Top Startups-lijst wordt samengesteld aan de hand van een combinatie van factoren zoals omzet- en personeelsgroei, interactie met het bedrijf en de medewerkers en de mate waarin het bedrijf in staat is om talent aan te trekken. Er wordt hiervoor gekeken naar de activiteiten en interacties van de 850+ miljoen leden op LinkedIn, waarvan ruim 9 miljoen in Nederland.