Lightyear, het Nederlandse hightechbedrijf dat ’s werelds eerste elektrische auto op zonne-energie ontwikkelt, schrijft geschiedenis door de officiële start van productie van zijn eerste voertuig, Lightyear 0, in de faciliteit van Valmet Automotive in Finland. Het bedrijf plant één auto per week te produceren en die productie geleidelijk op te voeren in het eerste kwartaal van 2023. Het is het eerste autobedrijf dat een elektrisch voertuig produceert dat energie rechtstreeks uit zonlicht opwekt. Na zes jaar eigen technologieën te ontwikkelen en optimaliseren, doorstaat Lightyear een van de meest uitdagende fases voor nieuwe autobedrijven: de markt betreden met nieuwe technologie.

Een stap dichter bij schone mobiliteit

“We hebben de afgelopen jaren veel mijlpalen bereikt: van belangrijke financieringsresultaten tot geweldige partnerschappen. Maar vandaag is het de belangrijkste en waarschijnlijk ook de meest uitdagende mijlpaal die we tot nu toe hebben bereikt. Met deze start van productie wordt de Lightyear 0 de meest aerodynamische auto die ooit geproduceerd werd, met een luchtweerstandscoëfficiënt van amper 0,175”, zegt Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. “De start van de productie van de Lightyear 0, de allereerste zonnewagen, brengt ons een grote stap dichter bij onze missie om schone mobiliteit naar iedereen en overal te brengen. We mogen hierdoor dan wel de eerste zijn, maar ik hoop zeker niet de laatste.”

De Lightyear 0 is de eerste stap van het bedrijf in zijn poging om de mobiliteitssector te verduurzamen. Door het creëren van een efficiënt voertuig met een kleinere batterijcapaciteit (60kWh), wil Lightyear de consument in staat stellen het oplaadnetwerk te vermijden en duurzamer te rijden. Zes jaar na de oprichting is het hightechbedrijf uitgegroeid tot een scale-up met meer dan 600 werknemers, en heeft het een betrouwbare toeleveringsketen opgebouwd door gerenommeerde partners zoals Valmet Automotive, Bridgestone en Koenigsegg. Daarmee bewijst Lightyear dat het zijn beloftes waarmaakt.

Mobiliteit op zonne-energie als een gezamenlijke inspanning

Lightyear’s productiepartner, Valmet Automotive, is een toonaangevend producent van elektrische voertuigen. De partner heeft al meer dan tien jaar ervaring in de EV-productie en meer dan 50 jaar in de industrie, waar het bedrijf al samenwerkte met grote en bekende automerken. “We delen de motivatie van Lightyear om nieuwe, duurzamere mobiliteitsoplossingen te creëren en zijn enthousiast om deel uit te maken van deze innovatieve ontwikkeling in de auto-industrie. De afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt om de technologieën van de Lightyear 0 te begrijpen en te zorgen voor een soepele productie voor de consument”, zegt Olaf Bongwald, CEO van Valmet Automotive.