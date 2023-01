Lightyear, het Nederlandse hightechbedrijf dat ’s werelds eerste elektrische auto op zonne-energie produceert, opent de wachtlijst voor zijn tweede productiemodel: de Lightyear 2. De auto wordt deels aangedreven door de zon, wat elektrisch rijden toegankelijker, makkelijker en goedkoper maakt dan andere elektrische auto’s op de huidige markt. De productie van Lightyear 2 start eind 2025, en de auto zal eerst gelanceerd worden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de EU. De geschatte prijs bedraagt minder dan €40.000. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven op de wachtlijst en zo als eerste in de rij staan om hun model te bestellen via de website.

Als eerste op missie naar schone mobiliteit, overal en voor iedereen

“De Lightyear 2 helpt ons in onze missie om schone mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Dit is de eerste elektrische auto die ervoor zorgt dat men voorrang kan geven aan duurzaamheid, zonder afbreuk te doen aan het praktische nut”, zegt Lex Hoefsloot, CEO en medeoprichter van Lightyear. “Door het efficiënte gebruik van zonlicht, tilt de Lightyear 2 de elektrische rijervaring naar een hoger niveau, terwijl hij tegelijkertijd de afhankelijkheid van de al overbelaste elektriciteitsnetten vermindert. Integendeel, want de auto levert zelfs schone energie aan het netwerk.”

In vergelijking met andere elektrische auto’s, stoot de Lightyear 2 50 procent minder CO₂ uit en biedt hij een rijbereik van meer dan 800 km. Het hightechbedrijf moedigt automobilisten aan om verder na te denken over duurzaam rijden. Het is de volgende stap in de missie naar schone mobiliteit, en het tweede productievoertuig zal hier het voortouw in nemen. De auto kan al bogen op 21.000 pre-orders van internationale leasing en ride-sharing partners, waaronder LeasePlan, MyWheels, Arval en Athlon. Hiermee stijgt het aantal bestuurders dat zal profiteren van elektrisch rijden op zonne-energie, wereldwijd.

De Lightyear 2 verandert het mobiliteitslandschap

Uit het Mobility Consumer Index Report, dat EY uitbracht, blijkt dat 52 procent van de autokopers wel overweegt om een elektrisch voertuig aan te schaffen, maar dit niet meteen doet. Dit komt onder meer door drempels als het rijbereik, de prijs, het niet bezitten van een thuislader, en het beperkt aantal openbare laadstations. De strategie die tot nu toe gebruikt wordt, leidt enkel tot een hoger gewicht en een grotere uitstoot. De hyper-efficiënte zonneauto van Lightyear biedt hiervoor een oplossing.

Hoefsloot sluit af: “Efficiëntie begint met een nauwkeurig plan en ontwerp. Daarom ontwierpen we de auto’s zo aerodynamisch mogelijk. Zo werden de batterij en het gewicht van de auto verminderd. Dit wierp ook zijn vruchten af, die nu met veel meer mensen gedeeld kunnen worden.”