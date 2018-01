Social Entrepeneurs van Seepje in ‘Forbes under-30’ lijst

Jaarlijks beoordeelt Forbes duizenden genomineerden om tot een eervolle lijst te komen. De 30 meest vooruitstrevende en veelbelovende talenten tot 30 jaar oud worden opgesomd in de ‘Forbes 30-under-30 Europe 2018’. Melvin Loggies en Jasper Gabriëlse, beiden 26 jaar oud, schitteren in de categorie ‘Social Entrepreneurs’. Na een studentenstart verkopen ze met hun bedrijf Seepje inmiddels honderden was- en reinigingsproducten per dag.

Sinds 2014 maken Melvin (l) en Jasper (r) van Seepje was- en reinigingsproducten op basis van schillen van de Sapindus mukorossi vrucht. Ze zagen als 21-jarige studenten dat er een natuurlijke vorm van zeep ontstaat wanneer deze ‘superschillen’ met water in aanraking komen. Ze begonnen met 4600,- euro studiefinanciering. Onder een schonere wereld verstaan zij, naast effectieve producten, een positieve impact op mensen en het milieu.

“Iedereen moet beter worden van onze producten en we geloven dat dit kan”, aldus Jasper. Seepje streeft naar natuurbehoud en betere werkomstandigheden in het Himalaya gebied, waar de schillen in overvloed aan bomen groeien. De kanjers van de sociale werkplaats pakken met plezier de producten in. Inmiddels worden de producten verkocht door zo’n 1200 winkels in Nederland en België.

De lijst van Forbes

In de categorie ‘sociaal ondernemen’ vind je nog twee Nederlandse initiatieven: Sympower (oprichter Simon Bushell) en Sustainer Homes (oprichters Jacintha Baas, Wolf Bierens, Sol van Kempen, Gert van Vught). Valerie Hirschhauser en David Kellerman van Frank about Tea, zijn terug te vinden in de categorie ‘Retail en Ecommerce’.

Ook is Max Verstappen terug te vinden in de categorie ‘Entertainment’ en vind je Negin Mirsalehi in de categorie ‘Art & Culture’. De lijst is terug te vinden in de Forbes uitgave van 28 februari.