CDP – ’s werelds enige onafhankelijke platform voor milieurapportage – heeft zijn ‘A-lijst’ voor 2025 bekendgemaakt. Deze lijst onderstreept de aanhoudende wereldwijde vraag naar hoogwaardige milieugegevens van bedrijven, steden, staten en regio’s. Er zijn 13 Nederlandse ondernemingen op de A-lijst voor Klimaat opgenomen en 2 aanvullend ook voor Water (Heineken en Philips).

In 2025 gaven de markten opnieuw aan hoe cruciaal betrouwbare milieu-informatie is. 640 investeerders met een gezamenlijk vermogen van 127 biljoen dollar riepen bedrijven op om via CDP informatie te verstrekken, terwijl meer dan 270 grote afnemers via het Supply Chain-programma van CDP milieugegevens opvroegen van circa 45.000 leveranciers. Deze vraag weerspiegelt een groeiend besef dat transparante, direct toepasbare informatie essentieel is voor risicobeheer en het identificeren van positieve kansen voor het milieu.

Ondanks de wereldwijde tegenwind gaven organisaties met hoofdkantoren in alle regio’s en uit een breed scala aan sectoren gehoor aan deze oproep. Meer dan 23.100 bedrijven, steden, staten en regio’s publiceerden in 2025 milieu-informatie via CDP. Dit toont de veerkracht van het rapportagesysteem en de centrale rol ervan aan bij het sturen van bedrijfs- en investeringsstrategieën in onzekere tijden.

Onder deze openbaarmakers hebben meer dan 22.100 bedrijven, die samen meer dan de helft van de wereldwijde marktwaarde vertegenwoordigen – waaronder veel van ’s werelds meest invloedrijke bedrijven – gegevens aangeleverd via CDP. Bijna 20.000 bedrijven werden beoordeeld, waardoor investeerders, beleidsmakers en belanghebbenden een uniek inzicht kregen in de milieuprestaties van de wereldeconomie.

Wereldwijd behaalden 877 bedrijven een plaats op de Corporate ‘A List’ van 2025, wat neerkomt op 4% van de beoordeelde bedrijven. 23 bedrijven ontvingen de prestigieuze ‘Triple A’-onderscheiding voor hun leiderschap op het gebied van klimaatverandering, bossen en waterzekerheid. Deze organisaties zijn actief in alle regio’s en sectoren en vertegenwoordigen de hoogste standaard op het gebied van transparantie, ambitie en daadkracht. Landen in Azië en Europa springen eruit als koplopers, met het hoogste percentage bedrijven op de A List ten opzichte van het aantal beoordeelde bedrijven in elke markt (zoals Japan (12%), Turkije (12%) en Taiwan (China) (8%) in Azië, en Frankrijk (12%), Portugal (9%) en Spanje (9%) in Europa).

Sinds 2023 is het aantal A-scores voor klimaat (van 346 in 2023 naar 751 in 2025), waterzekerheid (van 101 in 2023 naar 263 in 2025) en bossen (van 30 in 2023 naar 55 in 2025) gestaag toegenomen. Dit weerspiegelt een groeiend besef bij bedrijven dat klimaat- en natuurvraagstukken nauw met elkaar verbonden zijn en parallel moeten worden aangepakt.

Sherry Madera, CEO van CDP, zei: “De markten geven een onmiskenbaar signaal af: duidelijke, consistente milieugegevens zijn onmisbaar voor een goede besluitvorming. De vaart achter openbaarmaking in 2025 laat zien dat organisaties van elke omvang en in elke sector de waarde van transparante informatie erkennen om de weerbaarheid te versterken, innovatie te ondersteunen en investeringen te stimuleren. De A-lijst van CDP weerspiegelt de belangrijkste voorbeelden van deze ambitie, maar het echte verhaal schuilt in de wereldwijde inzet om milieugegevens zichtbaar en bruikbaar te maken. Naarmate investeerders, beleidsmakers en bedrijven steeds meer op deze inzichten vertrouwen, blijft openbaarmaking een van de krachtigste drijfveren voor milieuvriendelijke vooruitgang.”

De omvang en diepte van de gegevens die in 2025 via CDP openbaar worden gemaakt, bieden bedrijven, investeerders en beleidsmakers essentiële inzichten om effectieve, milieuvriendelijke acties te ondernemen. Van klimaatrisicobeheer tot investeringsplanning voor aanpassing aan klimaatverandering: de dataset van CDP blijft wereldwijd de meest complete bron van milieu-informatie.

Nederlandse ondernemingen op de A-lijst

Klimaat

Voor Klimaat staan de volgende Nederlandse ondernemingen op de A-lijst (13):

AkzoNobel

ASM International

ASML

Corbion

Heineken

KPN

Philips

PostNL

Royal BAM Group

FrieslandCampina

Signify

Trivium Packaging

United Group

Water

Voor Water staan de volgende 2 Nederlandse ondernemingen op de A-lijst:

Heineken

Philips

Bekijk de volledige A-list