Social enterprise Tykn winnaar Nederlandse finale Chivas Venture

Tykn is gisteravond uitgeroepen tot de winnaar van de Nederlandse editie van de Chivas Venture, een internationale competitie voor social entrepreneurs geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal. Tijdens de spannende finale wist Toufic “Tey” Al Rjula middels een vlijmscherpe pitch de vierkoppige vakjury van zijn businessplan en potentie te overtuigen, en liet daarmee de andere vier finalisten achter zich. Door het winnen van de Nederlandse editie verzekert de impact-ondernemer zich van een plek in de wereldwijde finale om te strijden tegen de finalisten uit 19 andere landen voor een totale funding van een miljoen dollar.

In het juryrapport wordt Tykn bestempeld als ‘het ultieme voorbeeld van een nieuwe generatie social enterprises’ doordat de onderneming zowel een enorme social impact maakt als een goed businessmodel heeft. ‘Tykn brengt een cruciale verandering teweeg rond de essentie van het eigendom van data. Die verandering is noodzakelijk, en dat maakt de blockchain-technologie die Tykn heeft ontworpen heel relevant voor het oplossen van een groot maatschappelijk probleem’, aldus de jury. ‘De purpose binnen Tykn staat in hoofdletters geschreven’, voegt jurylid Harry Hummels toe. Hiermee treedt Tykn in de voetsporen van de oprichters van Chivas Regal, broers James en John Chivas, die geloofden dat je als ondernemer zowel geld kan verdienen als iets goed kan doen voor de maatschappij, oftewel: ‘Succes is a blend of profit and purpose’.

‘The invisible man’

Tey Al Rjula heeft een opmerkelijk probleem: hij kwam ter wereld in 1984 in Koeweit, precies ten tijde van de Golfoorlog. Het register waarin zijn geboorteakte was opgeslagen, werd tijdens de oorlog kapot gemaakt waardoor de ondernemer als “invisible man” door het leven moet gaan. Het leverde Al Rjula de nodige documentatieproblemen op. Sinds enkele jaren woont hij in Nederland en enige tijd verbleef hij hier in vijf opvangkampen voor asielzoekers, waar hij opmerkte dat veel gevluchte Syriërs momenteel met hetzelfde probleem kampen. Met Tykn werkt hij aan een oplossing voor hun probleem: het vastleggen van ieders identiteitsdocumenten in de blockchain zodat vluchtelingen op een snelle manier kunnen aantonen en bewijzen wie ze zijn. Op die manier wil Al Rjula het fenomeen van de invisible man voorgoed de wereld uitbannen.

Unaniem verkozen

De vakjury bestaande uit Harry Hummels (hoogleraar Sociaal Ondernemerschap aan Universiteit Utrecht en VN-adviseur), Marcello Palazzi (ondernemer en medeoprichter van B Lab Europe en Progressio Foundation), Freerk Bisschop (Program Director smart energy bij Rockstart) en Judith Joan Walker (winnaar Chivas Venture Nederland 2017 en Director of Operations, ‎African Clean Energy) heeft de vijf finalisten beoordeeld. Aan de hand van meerdere criteria, waaronder de meetbare sociale impact, schaalbaarheid van de onderneming en financiële haalbaarheid van het businessplan, is de winnaar geselecteerd. Naast Tykn wisten de andere finalisten Wasteless, Q Layers, Pectcof en Smartcrusher ook sterke pitches te geven. Uiteindelijk is Tykn na beraad van de vakjury unaniem verkozen om Nederland op 9 mei 2019 te vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van Chivas Venture, die plaatsvindt tijdens The Next Web Conference in Amsterdam.

Over Chivas Venture

Aan deze vijfde editie van Chivas Venture nemen in totaal 100 deelnemers deel, afkomstig uit 20 landen. Op 9 mei komen de finalisten van de deelnemende landen in Amsterdam bijeen om hun ideeën te pitchen tijdens The Next Web Conference. Er staat veel op het spel, want tijdens die finale wordt een miljoen dollar funding onder de finalisten verdeeld.Foto: Presstigieux