Social enterprise sector rijp voor groei

De social enterprise sector groeide in de afgelopen jaren met 70%. Binnen deze sector haalt 80% van nieuwe sociale ondernemingen de eerste vijf jaar, waar dit bij reguliere ondernemingen ‘maar’ 40% tot 60% is. Dat zijn serieuze cijfers. Echter maakt slechts 20% van de sociale ondernemingen winst (bron: AASIF). Dit staat sociale ondernemingen in de weg om hun belangrijkste doel te behalen: het maken van impact. Social Enterprise NL en GrowthClass starten daarom op 9 april het groeiprogramma Grow Impact, om ondernemers te helpen met het vergroten van hun omzet en impact. Want ook bij sociale ondernemingen draait het uiteindelijk om de cijfers onderaan de streep: want hoe meer omzet, hoe meer impact.

De meeste sociale ondernemingen zitten volgens de AASIF nog in een vroege ontwikkelingsfase; 58% zet jaarlijks minder om dan een half miljoen. Grow Impact helpt juist deze ondernemers op te schalen naar €1 miljoen en €5 miljoen. Hierin differentiëren ze zich van andere groeiprogramma’s binnen deze niche, welke zich vaak richten op start-ups. In zowel online als offline sessies verscherpen ondernemers hun propositie en stellen ze een actiegerichte groeistrategie op. Sociaal ondernemers uit verschillende sectoren sparren hierover met elkaar en worden door elkaar en mentoren uitgedaagd om tot doorbrekende inzichten te komen. Uiteindelijk werken de ondernemers naar een concreet groeiplan met helder toepasbare stappen naar een hogere omzet.

“Hoe vaak krijg je nou eerlijke en onafhankelijke feedback op je bedrijf?

Dat heeft het programma mij o.a. gebracht.”

– Camille van Gestel, Founder WakaWaka

Social Enterprise NL is aanjager van de groeiende beweging van ondernemers die geld als een middel zien en niet als een doel. Social Enterprise NL kent als geen ander de uitdaging van deze groep om omzetgroei te realiseren zonder het hogere doel uit het oog te verliezen. GrowthClass is het blended groeiprogramma die al tientallen ondernemers van scale-ups heeft geholpen om de structurele groei van zichzelf en hun bedrijf in te zetten. Met Grow Impact bundelen Social Enterprise NL en GrowthClass de krachten van impact en groei. Grow Impact hoopt zo dat de social enterprise sector een grotere maatschappelijke en economische impact kan creëren. Hierin wordt zij gesteund door partners als Rabobank Foundation en Duurzaam Bedrijfsleven. Sociale ondernemingen die in april direct van start gaan met Grow Impact zijn o.a. Rechtstreex, Bioexpress, Amplino.

