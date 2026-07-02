Stichting Milieukeur (SMK) heeft in 2025 belangrijke stappen gezet in het verder vergroten van haar impact op verduurzaming. Met vernieuwde keurmerkeisen en door intensieve samenwerking met ketenpartners werkt SMK gericht en aantoonbaar aan verduurzaming in verschillende sectoren. Dit maakt SMK bekend in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

Steeds ambitieuzere eisen

SMK heeft in 2025 de certificatieschema’s voor On the way to PlanetProof Plantaardig en Eieren vernieuwd. Daarnaast werd het herziene Groen Label Kas-schema (GLK) van kracht. De nieuwe eisen leggen de lat hoger op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat en dierenwelzijn en sluiten aan bij actuele inzichten en maatschappelijke uitdagingen.

De impact daarvan groeit. On the way to PlanetProof beslaat inmiddels 61.941 hectare plantaardige productie, een stijging van 4% ten opzichte van 2024, en telt bijna 1.900 keurmerkhouders. Daarmee draagt SMK via certificering en voortdurende aanscherping van de normen bij aan de verdere verduurzaming van de landbouw.

Samenwerking als versneller van verduurzaming

SMK ziet samenwerking in de keten als essentieel om verduurzaming op schaal te realiseren. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet om dit te versterken. Zo sloeg SMK de handen ineen met de Dierenbescherming om dierenwelzijn in de melkveehouderij structureel te verbeteren. De twee keurmerkorganisaties zijn een pilot gestart waarin melkveehouders aanvullende stappen kunnen zetten om het welzijnsniveau van hun vee te verhogen.

Voor de verdere opschaling van deze pilot is een belangrijke rol weggelegd voor supermarktketens. De keuze van Jumbo Supermarkten om over te schakelen op On the way to PlanetProof voor al haar eigen merk kaas en zuivel is hierbij een waardevolle eerste stap; het biedt melkveehouders en zuivelketens continuïteit en zekerheid. Ook internationaal werkt SMK samen met partners om kennis te delen en de impact te vergroten.

Een transparante en controleerbare vergoeding

Sinds 2025 is de Regeling Duurzaamheidsvergoeding voor On the way to PlanetProof aardappelen, groenten en fruit (AGF) volledig transparant en controleerbaar. Tegelijkertijd is de hoogte van de vergoeding geactualiseerd. Daarmee is beter inzichtelijk hoe duurzame inspanningen van telers worden gewaardeerd. De uitdaging ligt nu bij handel en retail om ervoor te zorgen dat de vergoeding ook daadwerkelijk bij de telers terechtkomt.

EU Ecolabel speelt sleutelrol in nieuwe Europese regels

De groei van het EU Ecolabel laat zien dat de behoefte aan een betrouwbaar milieukeurmerk voor non-food producten en diensten sterk toeneemt. In 2025 omvatte het keurmerk 116.692 producten en diensten in Europa (+8% t.o.v. 2024) en 2.252 in Nederland. Het aantal certificaathouders groeide eveneens. Dit officiële Europese milieukeurmerk, dat kijkt naar de volledige levenscyclus van producten, neemt een unieke positie in binnen de aankomende Europese regelgeving tegen greenwashing. Met een EU Ecolabel-certificaat voldoen producenten in elk geval aan deze wetgeving en kunnen zij hun producten voorzien van onderbouwde, transparante en geloofwaardige milieuclaims.

Vernieuwende programma’s en projecten

SMK blijft inspelen op nieuwe duurzaamheidsvraagstukken met innovatieve programma’s en projecten. Zo is in 2025 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw inspectieschema voor brandveiligheid in de veehouderij. Daarnaast werkt SMK samen met partners aan innovatieprojecten, zoals het weerbaar maken van de aardappelteelt door inzet van rassen met een verbeterde resistentie tegen Phytophthora. Deze initiatieven vormen de basis voor toekomstige verduurzamingsprogramma’s en verdere schaalvergroting.

Blik op de toekomst

De resultaten van 2025 vormen voor SMK een basis om de komende jaren verder te bouwen aan betrouwbare keurmerken, transparante ketens en effectieve samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Daarmee wil de organisatie haar bijdrage aan de verduurzaming van producten en bedrijfsvoering verder versterken. “Het vergroten van de impact op verduurzaming staat centraal in alles wat wij doen,” aldus directeur Gijs Dröge. “De resultaten van 2025 laten zien dat keurmerken en certificering daadwerkelijk beweging creëren in de markt. Tegelijkertijd ligt er nog een grote opgave. Daarom blijven we investeren in innovatie, samenwerking en meetbare resultaten.”