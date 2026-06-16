Een eerste groep bedrijven in Europa en Noord-Amerika heeft de B Corp-certificering behaald onder de herziene wereldwijde standaarden van B Lab. Dit is de meest ingrijpende herziening van de certificering sinds de oprichting van de beweging. De nieuwe standaarden vragen van bedrijven te voldoen aan uiteenlopende eisen binnen zeven impactthema’s zoals klimaatactie en mensenrechten en prestaties worden onafhankelijk geverifieerd.

De nieuwe B Corp standaarden werden in april 2025 gepubliceerd na een zeer uitvoerige consultatieperiode van vier jaar met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, academici en beleidsmakers. Bedrijven moeten nu aan minimale eisen voldoen op verschillende sociale en duurzame gebieden, wat wordt getoetst door onafhankelijk externe auditors. Ook is continue verbetering verplicht, met vaste beoordelingsmomenten na drie en vijf jaar. De standaarden spelen in op veranderende wetgeving en consumentenverwachtingen, en sluiten aan bij de Europese richtlijn Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT).

De eerste groep van negen bedrijven die onder deze standaarden is gecertificeerd, opereert in meer dan twintig landen en bereikt consumenten in meer dan vijftig landen. Tot dit cohort behoren onder andere de Nederlandse cosmeticaketen Rituals, de Nederlandse kaarsenfabrikant Bolsius en de Zwitserse snoepwarenproducent Ricola.

“De B Corp-certificering is nooit het einddoel, maar een hulpmiddel. Bedrijven die werken met onze standaard en certificering leggen de lat voor zichzelf vrijwillig hoger op tal van onderwerpen. Zelfs als Europese wetgeving achterblijft bewijzen deze bedrijven dat een financieel gezonde bedrijfsvoering en transparantie over duurzaamheidsprestaties heel goed samen kunnen gaan. Zo bouwen we aan een duurzamer, socialer en rechtvaardiger economisch systeem gericht op de toekomst”, aldus Tessa van Soest, directeur Benelux bij B Lab.

Marco-Paul Meinen, CEO van Bolsius: “We zijn trots om tot de eerste bedrijven behoren die volgens de nieuwe B Corp-standaarden zijn gecertificeerd. Als 156-jarig familiebedrijf streven we naar producten van hoge kwaliteit met zorg voor mens en milieu. Deze mijlpaal versterkt onze ambitie om te blijven verbeteren en onze doelstellingen voor 2030 te realiseren.”

“Wij geloven dat het opbouwen van een succesvol bedrijf gepaard gaat met verantwoordelijkheid,” zegt Niki Schilling, Impact Officer bij Rituals. “De nieuwe B Corp-standaarden helpen ons om die verantwoordelijkheid meetbaar, transparant en concreet te maken. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de komende jaren. We zijn er trots op dat we behoren tot de eerste bedrijven die volgens de nieuwe B Corp-normen zijn gecertificeerd.”

“Our renewed B Corp certification sends a strong message,” zegt Jenny Kunz, Director of Sustainability bij Ricola. “It shows that we’re on the right track and that, even in a dynamic environment, we’ve always taken responsibility and consistently stayed the course rather than waiting to see what happens.”

Wereldwijd bestaat de B Corp-gemeenschap momenteel uit meer dan 10.800 gecertificeerde bedrijven in 102 landen en 163 sectoren, die samen meer dan een miljoen mensen in dienst hebben. Naast Bolsius, Rituals en Ricola behoren ook het Finse cosmeticamerk Lumene, de Deense coöperatieve bank Merkur Andelskasse, de Italiaanse hotelgroep Xenia, de Italiaanse regeneratieve designconsultancy NATIVA, het Britse sieradenmerk Wanderlust Life en de Amerikaanse duurzaamheidsadviseur Enharmonic Encounters tot deze eerste groep bedrijven die onder de nieuwe standaarden is gecertificeerd.